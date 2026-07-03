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Με το άνοιγμα των ξενοδοχείων, των beach bars, των εστιατορίων και των τουριστικών επιχειρήσεων, η αγορά εργασίας μπήκε και επισήμως σε… καλοκαιρινούς ρυθμούς. Ο Μάιος, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της θερινής σεζόν για χιλιάδες εποχικά εργαζόμενους, αποτυπώθηκε και στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία καταγράφουν τη δημιουργία 132.730 νέων θέσεων εργασίας, μία από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων ετών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική «ατμομηχανή» της απασχόλησης στην Ελλάδα. Οι περισσότερες νέες προσλήψεις προήλθαν από ξενοδοχεία, καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης και συναφείς δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι επέστρεψαν στις θέσεις τους για τη φετινή σεζόν.

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Η έντονη κινητικότητα δεν αποτελεί έκπληξη. Κάθε χρόνο, από τον Απρίλιο και κυρίως τον Μάιο, οι επιχειρήσεις των τουριστικών περιοχών προχωρούν σε μαζικές προσλήψεις προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού. Η φετινή χρονιά, ωστόσο, ξεκίνησε ακόμη πιο δυναμικά, καθώς οι προσδοκίες για υψηλές αφίξεις επισκεπτών οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις να ενισχύσουν το προσωπικό τους νωρίτερα από άλλες χρονιές.

Το θετικό ισοζύγιο του Μαΐου επιβεβαιώνει ότι η εποχική απασχόληση εξακολουθεί να επηρεάζει καθοριστικά την εικόνα της ελληνικής αγοράς εργασίας. Παρά τις διαχρονικές ελλείψεις προσωπικού που καταγράφονται σε αρκετές τουριστικές ειδικότητες, οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε χιλιάδες νέες συμβάσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά την απασχόληση σε ολόκληρη τη χώρα.

Πίσω από τους αριθμούς, όμως, κρύβεται και η μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό. Κάθε άνοιξη, η έναρξη της σεζόν μεταφράζεται σχεδόν αυτόματα σε έκρηξη προσλήψεων, ενώ το τέλος του καλοκαιριού οδηγεί σε αντίστοιχη αποκλιμάκωση της απασχόλησης. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι ο τουριστικός κλάδος εξακολουθεί να λειτουργεί ως ο σημαντικότερος μοχλός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, επηρεάζοντας καθοριστικά τους μηνιαίους δείκτες της απασχόλησης.