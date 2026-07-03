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Περισσότεροι από 81.000 δικαιούχοι θα λάβουν επιδόματα, εφάπαξ και ενισχύσεις απασχόλησης, σταδιακά από την ερχόμενη Δευτέρα.

Συνολικά 69.856.913,67 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.273 δικαιούχους κατά το διάστημα από 6 έως και 10 Ιουλίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

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Οι πληρωμές αφορούν ασφαλιστικές παροχές, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, καθώς και δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης, ενισχύοντας τη ρευστότητα χιλιάδων νοικοκυριών και εργαζομένων.

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιήσει δύο βασικές καταβολές μέσα στην εβδομάδα.

Στις 6 Ιουλίου θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους, που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας.

Παράλληλα, από 6 έως 10 Ιουλίου θα δοθούν ακόμη 16 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, στο πλαίσιο της έκδοσης αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχωρά σε τρεις μεγάλες κατηγορίες πληρωμών.

Το μεγαλύτερο ποσό αφορά τα επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές, καθώς θα διατεθούν 20 εκατ. ευρώ σε 33.000 δικαιούχους.

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Επιπλέον, 1 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 1.500 μητέρες που λαμβάνουν επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Τέλος, 19 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 18.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, με στόχο τη στήριξη της εργασίας και της ένταξης στην αγορά απασχόλησης.

Οι πληρωμές από 6 έως 10 Ιουλίου

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Φορέας Κατηγορία πληρωμής Ποσό Δικαιούχοι e-ΕΦΚΑ Επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας 13.856.913,67 € 27.973 e-ΕΦΚΑ Εφάπαξ 16.000.000 € 800 ΔΥΠΑ Επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα 20.000.000 € 33.000 ΔΥΠΑ Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας 1.000.000 € 1.500 ΔΥΠΑ Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης 19.000.000 € 18.000 Σύνολο Όλες οι καταβολές 69.856.913,67 € 81.273

Οι προγραμματισμένες καταβολές αποτελούν μέρος του τακτικού κύκλου πληρωμών των δύο φορέων και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως και τις 10 Ιουλίου, με τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες κάθε προγράμματος.