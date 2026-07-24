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Ένα πρωτοφανές περιστατικό εξαπάτησης με θύματα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι συγκλονίζει την τοπική κοινωνία στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς. Μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών, επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από τους ηλικιωμένους χρυσές λίρες, τιμαλφή αλλά και τις οικονομίες μιας ζωής, χρησιμοποιώντας μεθόδους ψυχολογικής χειραγώγησης.

Όλα ξεκίνησαν όταν επιτήδειοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το ζευγάρι, υποδυόμενοι τους λογιστές. Με το πρόσχημα μιας υποτιθέμενης μεγάλης οφειλής στην Εφορία και υπό την απειλή κυρώσεων, κατάφεραν να τρομοκρατήσουν τους ηλικιωμένους. Αρχικά, τα θύματα πείστηκαν να παραδώσουν σε συνεργό των δραστών περίπου 20 χρυσές λίρες και κοσμήματα σημαντικής αξίας.

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Οι δράστες όμως δεν περιορίστηκαν εκεί. Την επόμενη ημέρα επανήλθαν ισχυριζόμενοι ότι τα τιμαλφή δεν κάλυπταν το χρέος. Πιέζοντας τον 83χρονο σύζυγο, τον έπεισαν να πραγματοποιήσει ανάληψη 37.000 ευρώ από την τράπεζα και στη συνέχεια να οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Αθήνα για να παραδώσει τα χρήματα, χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Παράλληλα, για να εμποδίσουν τη σύζυγο να ειδοποιήσει τις αρχές, την κρατούσαν διαρκώς απασχολημένη στο τηλέφωνο.

Η παρατεταμένη απουσία του 83χρονου ώθησε τελικά τη σύζυγο να διακόψει την κλήση και να ειδοποιήσει την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε αμέσως εκτεταμένες έρευνες. Δυστυχώς, όταν ο ηλικιωμένος κατάφερε να επικοινωνήσει με τους οικείους του, είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει το χρηματικό ποσό στους δράστες.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών της σπείρας, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και στοιχεία τηλεφωνικών κλήσεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ