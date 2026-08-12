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Το δημοσίευμα της Daily Mail για όσα φέρεται να συμβαίνουν σε ορισμένα μπαρ και εστιατόρια της Κέρκυρας είναι εξαιρετικά δυσάρεστο. Όχι επειδή αποκαλύπτει κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει, αλλά ακριβώς επειδή τέτοιες «ψευτοκομπίνες» δεν περιορίζονται στην Κέρκυρα.

Συμβαίνουν σε αρκετούς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και, δυστυχώς, μπορεί κανείς να τις συναντήσει ακόμη και στην Αθήνα, χειμώνα-καλοκαίρι.

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Η βρετανική εφημερίδα καταγράφει καταγγελίες για διαφορετικές τιμές από εκείνες των καταλόγων, ανεπιθύμητα ορεκτικά που εμφανίζονται στον λογαριασμό, δυσανάγνωστες χειρόγραφες χρεώσεις, πανάκριβα ποτά και περιπτώσεις όπου ζητείται πληρωμή μόνο με μετρητά. Βρετανοί τουρίστες έφτασαν να δηλώνουν ότι αισθάνονται σαν «πορτοφόλια με πόδια». Πρέπει, βεβαίως, να τονιστεί ότι το ίδιο το δημοσίευμα ξεκαθαρίζει πως αυτές οι πρακτικές δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο της κερκυραϊκής εστίασης, όπου υπάρχουν εκατοντάδες σοβαροί και έντιμοι επαγγελματίες.

Δεν αρκεί να επεμβαίνει η ΑΑΔΕ

Καλά κάνει η ΑΑΔΕ και πραγματοποιεί σαρωτικούς ελέγχους. Και ακόμη καλύτερα κάνει όταν οι παραβάσεις αποδεικνύονται και επιβάλλονται γερά πρόστιμα και λουκέτα.

Μόνο στους ελέγχους της εβδομάδας 20-26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, καταγράφηκαν 13.287 φορολογικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Μεταξύ των περιπτώσεων που εντοπίστηκαν ήταν τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα.

Όμως δεν μπορεί να περιμένουμε τα πάντα από την ΑΑΔΕ.

Ευθύνη έχουν και οι τοπικοί επαγγελματικοί σύλλογοι. Ευθύνη έχουν οι δημοτικές αρχές. Ευθύνη έχει και η Περιφέρεια. Διότι ο κάθε επιτήδειος που πιστεύει ότι θα βγάλει σε τρεις μήνες τα χρήματα ολόκληρης της χρονιάς δεν καταστρέφει μόνο τη δική του επιχείρηση. Δυσφημεί έναν ολόκληρο προορισμό.

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Και εδώ θα περίμενα να ακούσω πολύ πιο δυνατά τη φωνή των δημάρχων της Κέρκυρας και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. Να καταδικάσουν δημόσια τέτοιες πρακτικές και να ζητήσουν συνεχείς ελέγχους.

Η Κέρκυρα το έχει πληρώσει στο παρελθόν

Ας θυμηθούμε και κάτι από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Διευκρινίζοντας ότι αγαπώ ιδιαίτερα την Κέρκυρα γιατί η οικογένειά μου είναι δεμένη και με τους Αγίους Δούλους, αλλά και με το Κανόνι πριν το πάρει ο ΕΟΤ. Η Κέρκυρα είχε τότε υποστεί σοβαρό πλήγμα στην ιταλική τουριστική αγορά έπειτα από ανάλογες νοοτροπίες και συμπεριφορές απέναντι στους επισκέπτες. Χρειάστηκε χρόνος, αλλαγή συμπεριφοράς και προσπάθεια για να αποκατασταθεί η εικόνα και να επιστρέψει δυναμικά η ιταλική πελατεία.

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Γιατί ο τουρίστας μπορεί να πληρώσει ακριβά. Εκείνο που δεν συγχωρεί είναι να αισθανθεί ότι τον κορόιδεψαν.

Και σήμερα υπάρχει κάτι ακόμη πιο επικίνδυνο: ένα περιστατικό δεν μένει μεταξύ πελάτη και καταστηματάρχη. Μέσα σε λίγα λεπτά βρίσκεται στο Google, στο Tripadvisor και στα social media και ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να χαρίζει τη διεθνή εικόνα της σε μερικούς επιτήδειους.

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Και ειδικά η πανέμορφη Κέρκυρα δεν έχει κανένα λόγο να ξαναζήσει παλιά λάθη.

Το δις εξαμαρτείν ουκ γυναικός σοφής.

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