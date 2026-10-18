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Μια απεγνωσμένη γυναίκα καταγράφηκε σε βίντεο να παρακαλεί τους διαδηλωτές στο Παρίσι να μην λεηλατήσουν ένα σούπερ μάρκετ, με τις βίαιες διαδηλώσεις να εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Η σπαρακτική αυτή στιγμή έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η γυναίκα στέκεται μπροστά στην πόρτα παρακαλώντας τους διαδηλωτές να σταματήσουν να κλέβουν το σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Οι νεαροί ταραχοποιοί την αγνοούν, την σπρώχνουν στην άκρη και εισέρχονταν στο κατάστημα, του οποίου η πρόσοψη είχε ήδη καταστραφεί.

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Η γυναίκα ακούγεται να ρωτά «γιατί το κάνετε αυτό;» και να φωνάζει «δεν είναι αυτός ο σκοπός», ενώ οι δράστες της λεηλασίας την αγνοούν. Στη συνέχεια, το πλήθος φαίνεται να επευφημεί τους ταραχοποιούς, οι οποίοι φορούν κουκούλες (full-face), καθώς εκείνοι βγαίνουν από το κατάστημα κρατώντας στα χέρια τους κλεμμένα εμπορεύματα.

Το σούπερ μάρκετ φαίνεται να έχει λεηλατηθεί πλήρως, αφού όλοι τους φεύγουν με σακούλες γεμάτες από κλεμμένα προϊόντα, από φαγητό μέχρι ήδη περιποίησης.

Το κατάστημα ήταν ένα από τα πολλά κτίρια και τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν με αφορμή το κόστος ζωής, τα εκπαιδευτικά πρότυπα και την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί περισσότερα από 1.200 άτομα στη Γαλλία, καθώς περίπου 550.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της χώρας.