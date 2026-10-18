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Όργιο ταραχών και βίας σημειώθηκε σε πολλές περιοχές ανά τη Γαλλία το Σάββατο, στο πλαίσιο των διαδηλώσεων για την κατάσταση στα σχολεία και το κόστος ζωής.

Τουλάχιστον 1.200 άτομα συνελήφθησαν, με τη γαλλική κυβέρνηση να κάνει λόγο για «κλιμάκωση βίας» ενώ πάνω από μισό εκατομμύριο διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους. Στο Παρίσι έλαβαν χώρα συγκρούσεις με την αστυνομία, που έκανε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού, ενώ κτίρια πυρπολήθηκαν σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και στη Λιμόζ, όπου έπιασε φωτιά το ιστορικό δημαρχείο. Λεηλασίες σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις, με αναφορές για βανδαλισμούς σε δημαρχεία και επιχειρήσεις. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί είπε ότι 150 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Επίσης, αναφέρθηκε ένας νεκρός από ανακοπή.

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🇫🇷🔥 Limoges city hall set on fire by rioters at the end of the Oct. 17 protest; the bell tower collapsed and the prefect says the building is "largely lost" Rioters attacked Limoges’ hôtel de ville late Saturday afternoon after the Oct. 17 cost-of-living march, breaking windows and setting fire to the ground floor; cars were also burned outside. Firefighters arrived shortly after 6 p.m., and the flames reached the roof around 7 p.m. and were still burning at 8:10 p.m. The 43-meter bell tower collapsed. Prefect Maurice Barate said the roof fell onto the lower floors except in the west wing and two-thirds of the facade had disappeared, calling the building "largely lost," a "heritage catastrophe" and a "deliberate act" by rioters. The 19th-century building, opened in 1883 and inspired by Paris’s city hall, is a listed monument. Interior Minister Laurent Nuñez confirmed the fire; Prime Minister Sébastien Lecornu said "we will not be intimidated." Earlier in Limoges, fireworks mortars were fired at police near the A20 interchange, a police vehicle was burned and shops were looted. Reported by AFP, franceinfo, Europe 1 and Flash FM. NOT CONFIRMED: Which artworks and decorations inside have been destroyed. Claims that works by Henri-Paul Motte, Jean-Joseph Weerts and Urbain Bourgeois are definitively lost have not been confirmed by officials, and no inventory has been published. I also found no figure on injuries or arrests in Limoges. Saturday’s national mobilization against the cost of living drew a very large turnout, with CNews reporting more than 550,000 demonstrators, while violence was concentrated in Paris, Lyon, Marseille and Limoges, including a brief break-in at Marseille’s city hall. The loss of a historic city hall turns a day of mostly peaceful marches into a symbolic national event and will dominate the political response. What to watch: the official damage and heritage assessment once the fire is out, arrests and charges for arson, the government’s response including any new security measures, and whether the unions and student groups distance themselves from the violence. Sources: AFP; franceinfo / France 3 Nouvelle-Aquitaine; Europe 1; CNews; Flash FM; Haute-Vienne prefecture; Interior Ministry. — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 17, 2026

Στο Παρίσι η κύρια πορεία ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνική το απόγευμα. Ωστόσο καθώς νύχτωνε ομάδες ατόμων έβαζαν φωτιές σε δρόμους και αυτοκίνητα, μετξαύ των οποίων και σε εμβληματικές περιοχές του κέντρου, σαν την Place de la Republique. Καταστήματα βανδαλίστηκαν, τουλάχιστον ένα εστιατόριο πυρπολήθηκε και το BBC ανέφερε συγκρούσεις μεταξύ κάποιων ομάδων.

Στη Λυών ο δήμαρχος Γκρέγκορι Ντουσέ χαρακτήρισε «τραγωδία» τον εμπρησμό του τουριστικού γραφείου της πόλης, ενώ η τοπική αστυνομία είπε πως άτομα με εχθρικές διαθέσεις εμπόδισαν τους πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν τις φωτιές. Πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες στο δημαρχείο της Λιμόζ, μέρος του οποίου κατέρρευσε. Ένας νεαρός άνδρας ακρωτηριάστηκε από μικρό εκρηκτικό στο Σεντ Ετιέν.

Η πυρκαγιά που κατέστρεψε το δημαρχείο της Λιμόζ τέθηκε υπό έλεγχο, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι τοπικές αρχές. «Η φωτιά μπήκε σκόπιμα», κατήγγειλε ο Μορίς Μπαράτ, εκπρόσωπος των αρχών, δηλώνοντας ότι μια «άγρια ορδή» ήταν υπεύθυνη για την πυρκαγιά, που προκάλεσε πολύ σοβαρές καταστροφές στο κτίριο του 19ου αιώνα καθώς και μεγάλες ζημιές στην ίδια την πόλη.

Οι δυνάμεις της τάξης συνέλαβαν «855» ανθρώπους χθες στο Παρίσι, «αριθμός ρεκόρ», όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, που δήλωσε ότι η «έκταση των ζημιών» κατά τους βανδαλισμούς και τις λεηλασίες στην πρωτεύουσα είναι «σημαντική».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας είπε πως οι διαδηλώσεις περιελάμβαναν «πράξεις στοχευμένης βίας» από κουκουλοφόρους σε περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα, η Μασσαλία, η Τουλούζη και αλλού. Καταστροφές σε κτίρια αναφέρθηκαν σε κτίρια σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένων της Γκρενόμπλ, της Αβινιόν, του Μονπελιέ και αλλού. Βίντεο από τη Γκρενόμπλ έδειχνε μασκοφόρους να οδηγούν τουριστικό τρένο σε στενό δρόμο πάνω σε αστυνομικούς.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αποχωρεί το επόμενο έτος και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως οι προεδρικές εκλογές θα εξελιχθούν σε αναμέτρηση ανάμεσα στη Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και τον Ζαν Λικ Μελανσόν της ακροαριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας. Ο Μελανσόν συμμετείχε σε διαδηλώσεις και κατηγόρησε την αστυνομία για υπερβολική βία κατά διαδηλωτών, ενώ καταδίκαζε παράλληλα τις λεηλασίες και τους εμπρησμούς.

Ο Λεκορνί χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «επικίνδυνες και κυνικές», ενώ σημείωσε πως η αστυνομία είχε αντιμετωπίσει βία «ακραίας έντασης», με κάποιες ομάδες να κάνουν «προθέρμανση» για τις προεδρικές εκλογές, προσθέτοντας ότι «κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα δια της βίας». Η Λεπέν είπε ότι «δίκαιες απαιτήσεις» των διαδηλωτών έγιναν «όμηροι της ακροαριστεράς», κατηγορώντας τον Μελανσόν για υποκίνηση βίας. Ο Μακρόν είπε ότι αυτοί που έκαναν βανδαλισμούς και λεηλασίες θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν.

Η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθειες για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, με τον υπουργό Παιδείας Εντουάρντ Ζεφρέ να υπόσχεται 3.000 επιπλέον εκπαιδευτικούς στις 8 Οκτωβρίου, ωστόσο οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και εντάθηκαν.

Ταραχές σημειώθηκαν το Σάββατο και στο Βέλγιο, την Πορτογαλία και τη Ιταλία, καθώς και την Αλβανία, όπου πολίτες διαδήλωναν διαμαρτυρόμενοι για αυτό που χαρακτηρίζουν ως διαφθορά στην κυβέρνηση, έλλειψε θέσεων εργασίας και χαμηλά στάνταρ στην παιδεία. Στις Βρυξέλλες διαδήλωσαν εκατοντάδες, κυρίως νεαρής ηλικίας, και κάποιοι συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Στην Αλβανία έγινε χρήση πλαστικών σφαιρών κατά διαδηλωτών που απαιτούσαν να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα και στην Πορτογαλία βγήκαν στους δρόμους δεκάδες χιλιάδες στη Λισσαβώνα, διαμαρτυρόμενοι για το κόστος ζωής, τα ενοίκια κ.α. Στην Ιταλία μια διαδήλωση εξελίχθηκε σε χάος στο Μιλάνο, με την αστυνομία να εκκενώνει την κεντρική πλατεία με δακρυγόνα, ενώ στη Μπολόνια έγινε χρήση κανονιών νερού.

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Με πληροφορίες από Reuters, BBC

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