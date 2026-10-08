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Στην Προβηγκία βρίσκεται η Ελένη Μενεγάκη με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο απολαμβάνοντας λίγες μέρες χαλάρωσης μετά το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν. Απαλλαγμένοι πλέον και οι δύο από επαγγελματικές υποχρεώσεις, αποφάσισαν να κάνουν μια ολιγοήμερη απόδραση στην γαλλική εξοχή, με τοπία σαν ζωντανό πίνακα ζωγραφικής με χωριά σκαρφαλωμένα σε λόφους, όπως το Γκόρντ, το Ρουσιγιόν και το Μουστιέρ Σεν Μαρί με τα στενά καλντερίμια, ιστορικά κάστρα και εκπληκτική θέα στην ύπαιθρο.

Η Ελένη Μενεγάκη επισκέφτηκαν τις υπαίθριες τοπικές αγορές που είναι γεμάτες με αρώματα από βότανα φρέσκο ελαιόλαδο, τυριά και δοκίμασαν τα κρασιά της περιοχής.

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Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών από τη φθινοπωρινή της απόδραση με τον Μάκη Παντζόπουλο, με τον οποίο συμπληρώνουν 17 χρόνια κοινής ζωής.

Η Ελένη Μενεγάκη στο διάσημο Μονοπάτι της Ώχρας που βρίσκεται στο γραφικό χωριό Ρουσιγιόν.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή η Ελένη Μενεγάκη όλες τις τηλεοπτικές προτάσεις που της έχουν γίνει, παρά το γεγονός ότι ο ΑΝΤ1 επιθυμεί ιδιαίτερα να επιστρέψει στον σταθμό που την καθιέρωσε στα πρώτα βήματα της καριέρας της.

Μέσα στο 2026, η Ελένη Μενεγάκη έχει ταξιδέψει στη Μεγ. Βρετανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και τώρα στη νοτιανατολική Γαλλία.

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος γνωρίστηκαν στην Άνδρο τον Ιούλιο του 2009. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και λίγους μήνες αργότερα (Ιανουάριος 2010) ανακοίνωσε το τέλος του γάμου της με τον Γιάννη Λάτσιο, με τον οποίο διατηρούν εδώ και αρκετά χρόνια άριστες σχέσεις.

Ελένη Μενεγάκη: Η δήλωση στην κάμερα του ΑΝΤ1

Η κάμερα της εκπομπής του παλιού συμμαθητή της, Γιώργου Λιάγκα, είχε συλλάβει την Ελένη Μενεγάκη και τον Μάκη Παντζόπουλο λίγο πριν αναχωρήσουν για τη Γαλλία, με την ίδια να δηλώνει ότι πλέον μπορεί και απολαμβάνει περισσότερο τα ταξίδια αναψυχής.