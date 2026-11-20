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Το επεισόδιο καταγράφηκε από τις κάμερες και προκάλεσε αμηχανία στους παρευρισκόμενους καλεσμένους και το προσωπικό του τηλεοπτικού σταθμού.

Η διοίκηση του OPEN εξετάζει το περιστατικό, καθώς η ένταση ανάμεσα στους δύο συμπαρουσιαστές κρίνεται πλέον ως μη διαχειρίσιμη για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Οι εξελίξεις θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον της εκπομπής, η οποία παρά τα προβλήματα διατηρεί ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης.

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Σε μεγάλο αδιέξοδο βρίσκονται πλέον τόσο ο Νίκος Στραβελάκης όσο και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μετά τη λογομαχία που είχαν εκτός αέρα στο πλατό της εκπομπής «10 παντού» το πρωί της Παρασκευής. Αφορμή λέγεται ότι στάθηκε μία φράση του Νίκου Στραβελάκη σε καλεσμένο της εκπομπής που προκάλεσε μια αντίδραση της συμπαρουσιάστριάς του που τον ενόχλησε ιδιαίτερα.

Το αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσει ένα διάλογος σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους που έφερε σε εξαιρετική αμηχανία τα πολιτικά πρόσωπα, τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο και τους παρακολουθούσαν, κυριολεκτικά, εμβρόντητοι.

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Αυτή τη φορά, πέρα από τους αυτόπτες μάρτυρες, το «απίστευτο», όπως χαρακτηρίστηκε, σκηνικό παρακολούθησε λίγο αργότερα και η διοίκηση του OPEN, αφού το κατέγραψαν οι κάμερες που δεν είχαν σταματήσει να είναι ανοιχτές αν και ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου δεν βρίσκονταν στον τηλεοπτικό αέρα.

«Νίκος Στραβελάκης: Τώρα αρχίζει το ματς Κατερίνα»

Προφητική έμελλε να είναι η παραπάνω φράση με την οποία ο Νίκος Στραβελάκης υποδεχόταν στο πλατό τους καλεσμένους τους λίγη ώρα πριν οι δυο τους έρθουν σε σφοδρή σύγκρουση: Η Αλεξάνδρα Σδούκου της ΝΔ, ο Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Σαουλίδης της ΕΛ.Α.Σ. και ο Δημήτρης Μελίδης του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «10 Παντού» και συζήτησαν για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και την παραίτηση Πάνα από το ΠΑΣΟΚ.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο πλατό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ανάμεσα στους δύο συμπαρουσιαστές δεν υπήρξε κάποια εκτόνωση και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες μέρες (ή και ώρες) να υπάρξουν σοβαρές εξελίξεις αφού για πολλούς ήταν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» και πως όλοι συμφωνούν πλέον πως ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου δεν μπορούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη κρίση ανάμεσα στους δύο έμπειρους δημοσιογράφους είχε προκύψει από τη δεύτερη, κιόλας, εβδομάδα της συνεργασίας τους, ενώ αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής μπορεί να διακρίνει κανείς ότι η χημεία τους δεν είναι αυτό που θα χαρακτήριζε κανείς «ιδανική» παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν αμφότεροι προκειμένου να συνυπάρξουν αρμονικά.

Όσο για τη διοίκηση του OPEN, που έρχεται πλέον σε πολύ δύσκολη θέση μετά το «ατυχές» συμβάν της Παρασκευής, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ακόμα μεγαλύτερο αν σκεφτεί κανείς πως η εκπομπή σημειώνει άκρως ικανοποιητικές επιδόσεις στο σύνολο κοινού- την Πέμπτη έκανε μέσο όρο 10,3% ξεπερνώντας αρκετές εκπομπές του ανταγωνισμού.

Αυτό που επίσης γνωρίζουν όλοι είναι ότι η εκπομπή μετράει αρκετές αποχωρήσεις συνεργατών από την περασμένη κιόλας σεζόν, όπου ο Νίκος Στραβελάκης συνεργαζόταν με τη Μίνα Καραμήτρου, η οποία αποφάσισε τελικά να πάρει μεταγραφή στον ΣΚΑΪ το καλοκαίρι.