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Οι προετοιμασίες για το σκηνικό βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ πραγματοποιούνται οντισιόν για την επιλογή των τεσσάρων γυναικών που θα πλαισιώνουν τον παρουσιαστή.

Κάθε Σάββατο θα προβάλλεται ζωντανά μια ειδική εκδοχή του παιχνιδιού από τα «Στούντιο Καραμάνος» με τη συμμετοχή διάσημων καλεσμένων.

Ο νέος κύκλος του J2US αναμένεται να επιστρέψει στο πρόγραμμα του σταθμού τον προσεχή Φεβρουάριο.

Παράλληλα, το κανάλι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Αντώνη Κανάκη, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στη ζώνη προβολής της εκπομπής του Νίκου Κοκλώνη.

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Στην τελική ευθεία βρίσκονται πλέον οι προετοιμασίες για την επιστροφή του τηλεπαιχνιδιού «Το πιο μεγάλο παζάρι» που θα παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης στο OPEN. Η κατασκευή του σκηνικού έχει ξεκινήσει και, εκτός απροόπτου, την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν και οι πρώτες πρόβες ώστε να ακολοθήσουν με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα με την πρεμιέρα να πραγματοποιείται στις 9 Νοεμβρίου.

Ήδη από οντισιόν έχουν περάσει δεκάδες μοντέλα ώστε να βρεθούν οι τέσσερις γυναίκες που θα πλαισιώνουν τον παρουσιαστή και παραγωγό ενώ είναι πολύ πιθανό να συμμετέχει και ο Τρύφωνας Σαμαράς σε ρόλο – έκπληξη.

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Κάθε Σάββατο, μία σπέσιαλ εκδοχή μεγαλύτερης διάρκειας του παιχνιδιού θα μεταδίδεται ζωντανά από τα «Στούντιο Καραμάνος» με διάσημους καλεσμένους χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι το J2US φεύγει από τον προγραμματισμό του σταθμού.

Ο Νίκος Κοκλώνης θα επιστρέψει με νέο κύκλο του J2US

Νίκος Κοκλώνης: Με δραστικές αλλαγές το J2US το 2027

Τα τελευταία δεδομένα λένε ότι το J2US θα επιστρέψει τον Φεβρουάριο, έτσι ώστε να έχουν προχωρήσει τα γυρίσματα του «Παζαριού» και η Παραγωγή να έχει τον χρόνο που χρειάζεται για να επιλέξει τα ζευγάρια που θα διαγωνιστούν και να μην επαναληφθούν τα περσινά και… αξιολησμόνητα με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με πρόβα, αφού όλα είχαν στηθεί μέσα σε 18, μόλις, μέρες, και με παίκτες να μπαίνουν και να βγαίνουν μέχρι και λίγες ώρες πριν βγει στον αέρα το σόου.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Νίκος Κοκλώνης έχει την απόλυτη στήριξη της ηγεσίας του καναλιού, ενώ η εταιρεόα του θα κάνει σύντομα νέες ανακοινώσεις που θα κάνουν αίσθηση στην εγχώρια αγορά.

Την ίδια στιγμή, ο σταθμός τηρεί σιγή ιχθύος γύρω από τις συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα με τον Αντώνη Κανάκη για την επιστροφή των εκπομπών του στο OPEN. Αν τελικά οι διαπραγματεύσεις τελεσφορήσουν, ο Νίκος Κοκλώνης λογικά θα μετακινηθεί από τη ζώνη των 20.00, στην prime time ώστε η παρέα του «Ράδιο Αρβύλα» να παίρνει τη σκυτάλη από το κεντρικό δελτίο με την Εύα Αντωνοπούλου.