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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην εκπομπή «10 παντού» αφού η αρχισυντάκτρια του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, Βάσω Μητρομάρα, δεν ανήκει πλέον στο δυναμικό του σταθμού.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι έγινε δεκτή η παραίτησή της αργά το μεσημέρι της Πέμπτης ενώ πηγή μέσα από τον σταθμό αναφέρει ότι πρόκειται για απόλυση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί της ίδιας μέρας, η Βάσω Μητρομάρα είχε φροντίσει να διαψεύσει ότι είχε υποβάλλει την παραίτησή της στη διοίκηση του OPEN.

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Άλλη πηγή αναφέρει ότι και οι δύο παρουσιαστές έδειξαν να συμφωνούν με την απόφαση του σταθμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα σε 15 μήνες, η εκπομπή «10 παντού» έχει αλλάξει τέσσερις αρχισυντάκτες και δύο σκηνοθέτες: Για τον πρώτο αρχισυντάκτη, Θανάση Μυλωνά, είχε κληθεί στο κανάλι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η αντικαταστάτριά του, Μαρία Ζούγρα είχε αντικατασταθεί μετά από λίγο καιρό από τον Γιώργο Κρατημένο.

Τη σκηνοθεσία του «10 παντού» είχε αναλάβει το πρώτο διάστημα ο Βάνιας Βλαχοδημητρόπουλος αλλά στη συνέχεια βρέθηκε στη θέση του η Εύη Χοστικίδου.

Την περσινή σεζόν, βοηθός αρχισυντάκτη ήταν η Νεφέλη Τσιναβάλου, η οποία ζήτησε να αποχωρήσει στο τέλος της περσινής σεζόν (φέτος συνεργάζεται με την Κατερίνα Λάσπα) και τη θέση της έχει πάρει η Μαρία Χάρδα.

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