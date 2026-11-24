Madwalk 2026: Ήταν τελικά η πιο επιτυχημένη διοργάνωση των τελευταίων ετών;

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην πασαρέλα του MadWalk 2026 βρέθηκε η 11χρονη κόρη της Βίκυς Καγιά, Μπιάνκα Κρασσά, ακολουθώντας για πρώτη φορά τα βήματα της μητέρας της στον κόσμο της μόδας.

Το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, η μικρή Μπιάνκα συμμετείχε στο σόου που συνδυάζει τη μόδα με τη μουσική, τραβώντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Η 11χρονη περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας ένα ριγέ φόρεμα και ψηλές κάλτσες, ενώ τα ξανθά μαλλιά της έπεφταν ελεύθερα στους ώμους της.

Advertisement

Advertisement

Στιγμιότυπα από την εμφάνισή της προβλήθηκαν την Τρίτη μέσα από την εκπομπή «Happy Day», ενώ σχετικά βίντεο αναρτήθηκαν και στα Instagram stories. Η Μπιάνκα μοιράστηκε την πασαρέλα με τη μητέρα της, η οποία είχε αναλάβει την παρουσίαση της φετινής διοργάνωσης.

Η Μπιάνκα Κρασσά είναι το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει η Βίκυ Καγιά με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά. Γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 2015, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 γεννήθηκε ο γιος της οικογένειας, Κάρολος.

Σχετικά άρθρα Madwalk 2026: Ήταν τελικά η πιο επιτυχημένη διοργάνωση των τελευταίων ετών;