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Η παρουσιάστρια Βίκυ Καγιά πρωταγωνίστησε στη βραδιά, όπου ξεχώρισε η πρώτη εμφάνιση της κόρης της στην πασαρέλα και η τιμητική αναφορά στον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Ρήγο.

Οι χορηγίες της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν με πιο φροντισμένο τρόπο, ενισχύοντας τη συνολική λάμψη του event που πολλοί θεατές χαρακτήρισαν ως το καλύτερο των τελευταίων ετών.

Κορυφαίες στιγμές της βραδιάς αποτέλεσαν η συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην επίδειξη του Αθανάσιου Βασιλειάδη και οι δυναμικές ερμηνείες γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών στη σκηνή.

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Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προτιμούν το Madwalk από τα Mad Awards και εμείς οριακά ανήκουμε σε αυτούς. Μπορεί οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών που συμμετέχουν να μην είναι εξίσου θεαματικές, αλλά έχεις τη δυνατότητα να τους παρακολουθήσεις από πολύ πιο κοντά ενώ ο συνδυασμός μόδας και μουσικής δίνει μια πιο γεμάτη αίσθηση με ζωντανές εικόνες που εναλάσσονται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Και το κυριότερο, η διάρκεια του show δεν σε εξαντλεί.

Η Βίκυ Καγιά είναι η καλύτερη παρουσιάστρια σε ό,τι project αφορά τη μόδα. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Φέτος μάλιστα η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν η κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά, έκανε την πρώτη της πασαρέλα ανοίγοντας την επίδειξη της σειράς Greatness που της ανήκει. Στην πρώτη σειρά βρισκόταν και ο σύζυγός της Ηλίας Κρασσάς που χειροκρότησε επίσης με καμάρι τη μικρή του κόρη.

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Η Βίκυ Καγιά έτρεξε στην αγκαλιά της κόρης της στα παρασκήνια αμέσως μετά την εμφάνισή της στην πασαρέλα.

Σε αυτό το Madwalk είδαμε πιο ωραία ρούχα. Εκτός από τους εγχώριους οίκους μόδαςπου παρουσιάζουν δημιουργίες υψηλής ραπτικής και πρετ α πορτέ (Σίλια Κριθαριώτη, Ζούλιας, Δάφνη Βαλέντε κ.α), ακόμα και οι πιο mainstream εταιρείες ένδυσης έδειξαν πολύ ενδιαφέρουσες συλλογές.

Παρά την πληθώρα χορηγών, που κάνουν το προϊόν Madwalk εξαιρετικά κερδοφόρο, αυτή τη χρονιά η τοποθέτησή τους έμοιαζε περισσότερο φροντισμένη και εναρμονισμένη με το event που όλοι συμφώνησαν ότι είχε μεγαλύτερη λάμψη από περασμένες διοργανώσεις.

Στο φετινό Madwalk τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο χαρισματικός χορογράφος και σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Ρήγος, τον οποίο προλόγισε μαζί με τη Βίκυ Καγιά η καλή του φίλη, Σμαράγδα Καρύδη, ενώ στη συνέχεια παρέλασε κυριολεκτικά τον μισό Ελληνικό θέατρο- από την Ελένη Τοπαλίδου μέχρι τον Γιάννη Στάνγκολου και τη Μαρία Ναυπλιώτου να τραγουδάει μαζί με τον Κωνσταντίνο Μπιμπή. Αξέχαστη στιγμή.

Τα τραγούδια που ακούστηκαν φέτος ήταν πιο προσεκτικά επιλεγμένα με πολλές έξυπνες διασκευές Από την Πέγκυ Ζήνα που τραγούδησε Μαντόνα στην έναρξη, μέχρι τη Μαρίνα Σάττι που τραγούδησε ζωντανά λίγο πριν το φινάλε- δυστυχώς χωρίς τον σύντροφό της, Rack, καθώς η ίδια αποφάσισε να αλλάξει το τραγούδι που είχε αρχικά ανακοινώσει ότι θα ερμηνεύσει-, το αισθησιακό στριπτίζ της Τάνιας Μπρεάζου στο You can leave your hat on, οι ευχάριστες εκπλήξεις διαδέχονταν η μία την άλλη.

Η πιο συγκινητική στιγμή του χτεσινού Madwalk ήταν σίγουρα η εμφάνιση στη σκηνή ανθρώπων με αναπηρία στην επίδειξη του Αθανάσιου Βασιλειάδη που συνόδευσε μουσικά η Ρένα Μόρφη, ενώ το χορευτικό performance που έκανε μεγαλύτερη αίσθηση ήταν της Λίλας Τριάντη- Lila- στο catwalk της Σίλιας Κριθαριώτη.

Όσο για τον Έλληνα βασιλιά της ποπ, Σάκη Ρουβά, λίγο πριν συμπληρώνει τα 54 του χρόνια, απέδειξε ξανά ότι παραμένει μια κατηγορία μόνος του, με τη φετινή συνοδοιπόρο του στην πίστα του Enastron, Κατερίνα Λιόλιου, που βρίσκεται στο αποκορύφωμα της καριέρας της, να πειραματίζεται για άλλη μια φορά με την εικόνα της κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Έτσι λοιπόν, αρκετοί θεατές συμφώνησαν ότι το φετινό Madwalk ήταν το καλύτερο των τελευταίων ετών, και ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή αγορά, διαθέτει και στη μόδα και τη μουσική, υπερταλαντούχους ανθρώπους που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από ξένους συναδέλφους τους.