Το πρωί της Δευτέρας έγινε γνωστό πως η Μαρίνα Σάττι αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το Madwalk που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γνωστή τραγουδοποιός, που θα συμπληρώσει σε έναν μήνα τα 39 της χρόνια, αισθανόταν μεγάλη αδυναμία στις πρόβες και ήταν κυριολεκτικά στα όρια της κατάρρευσης.

Αν και οι συνεργάτες της δεν έχουν αποκαλύψει το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, κάποιοι κάνουν λόγο για μια σοβαρή υπερκόπωση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι γιατροί της Μαρίνας Σάττι έκριναν πως έπρεπε να νοσηλευτεί και να απέχει για ένα διάστημα από κάθε δραστηριότητα, γεγονός που δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στους διοργανωτές του Madwalk.

Το πρώτο θέμα που έπρεπε να λυθεί είχε να κάνει με τον χορηγό της εμφάνισής της, αφού ηΜαρίνας Σάττι είχε συμφωνία με την εταιρεία καλλυντικών MAC. «Ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά act του φετινού Madwalk» λέει η ίδια πηγή στη HuffPost. «Δυστυχώς δεν θα το δούμε ποτέ».

Το μήνυμα της Μαρίνας Σάττι

«Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το Madwalk της Τετάρτης» έγραψε το απόγευμα της Δευτέρας η Μαρίνα Σάττι στους 310.000 followers της Instagram. «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξή σας».

«Ευτυχώς δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά αν δεν πρόσεχε την υγεία της θα μπορούσε να γίνει» λέει άνθρωπος από το περιβάλλον της. «Δεν είχε άλλη επιλογή από το να συμμορφωθεί με τις εντολές των γιατρών, όσο και αν έχει στεναχωρηθεί που απογοήτευσε το κοινό της».