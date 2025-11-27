Η Βίκυ Καγιά και ο Σάκης Ρουβάς στην έναρξη του Madwalk

Tο βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε το Madwalk, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά, στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου. Η μεγάλη διοργάνωση που ενώνει τη μόδα τη μουσική και μετράει πλέον 15 χρόνια, ξεκίνησε μόλις έφτασε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μαζί με τον γιο της, τη σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη με τον σύζυγό της Νίκο Τσάκο και τον Γιώργο Ντάβλα.

Η πρέσβης των ΗΠΑ φωτογραφήθηκε στα παρασκήνια, παρακολούθησε το opening act του Σάκη Ρουβά, την επίδειξη του οίκου Celia Kritharioti όπου τραγούδησε ο Θοδωρής Φέρρης και στη συνέχεια αποχώρησε βιαστικά με την ομάδα της.

Τη βραδιά άνοιξε ο Σάκης Ρουβάς με το νέο του τραγούδι «Έρωτας σκοτεινός» και στη συνέχεια η Βίκυ Καγιά έκανε την πρώτη της πασαρέλα που θα κατέληγε σε ένα μικρό χορευτικό με τον Σάκη, το οποίο όμως δεν πέτυχε με την πρώτη και ο Σάκης ζήτησε να σταματήσει η ροή και να το επανάβουν ώστε να φανεί σωστά στο τελικό μοντάζ.

Ο Θοδωρής Φέρρης, που διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, «έντυσε» με τη φωνή του την εντυπωσιακή επίδειξη της Σίλιας Κριθαριώτη στο φετινό Madwalk.

Η ανατρεπτική εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε λίγο πριν από το φινάλε με μια διασκευή της «Θαλασσογραφίας» του Διονύση Σαββόπουλου και έγινε μία από τις πιο viral στιγμές του φετινού Madwalk.

Ανάμεικτα σχόλια προκάλεσε η τολμηρή εμφάνιση της Τάμτας με μαύρη περούκα και ανάγλυφη μπλούζα με σχέδιο αντρικού καλογυμνασμένου σώματος, ενώ στην πασαρέλα περπατούσαν τρανς μοντέλα.

Η Ρία Ελληνίδου παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο» του Μιχάλη Χατζηγιάννη- το τραγούδι είχε ηχογραφήσει αρχικά η Δήμητρα Ματσούκα η οποία τελικά αποχώρησε λόγω έλλειψης χρόνου.

Τη μεγάλη βραδιά έκλεισε η νικήτρια της Eurovision, Loreeen.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη που παρακολούθησαν τη λαμπερή εκδήλωση από την πρώτη σειρά έκαναν τα δικά τους σχόλια από όσα παρακολούθησαν: