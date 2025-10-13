Το βράδυ της Δευτέρας διοργανώνεται το kick off πάρτυ για το Madwalk 2025, τον τηλεοπτικό θεσμό που ενώνει τη μόδα με τη μουσική και επιστρέφει για 15η συνεχή χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do. Το μεγαλύτερο fashion & music show της χώρας θα παρουσιάσει, για ακόμη μια χρονιά η Βίκυ Καγιά και η μετάδοση του θα γίνει από το Mega.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, τη μεγάλη βραδιά θα ανοίξει μουσικά -μετά από έναν χρόνο απουσίας- ο Σάκης Ρουβάς με ολοκαίνουριο κομμάτι που θα είναι το anthem του Madwalk, ενώ στο εκρηκτικό φινάλε έχει ανατεθεί στη -διπλή νικήτρια της Eurovision– Loreen, που έρχεται ξανά στην Αθήνα μετά την καλοκαιρινή της συναυλία με την Κάιλι Μινόγκ στην πλατεία Νερού.

Advertisement

Advertisement

Μέχρι στιγμής ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που έχουν επιβεβαιωθεί είναι η Ελένη Φουρέιρα, ενώ ο Θοδωρής Φέρρης θα συνοδεύσει με τη φωνή του την επίδειξη της Σήλιας Κριθαριώτη. Στη σκηνή του Madwalk θα ανέβει και η Μαρίνα Σάττι, η Evangelia αλλά και η Αναστασία.

Η Αναστασία με τη Μαρίνα Σάττι έχουν κοινό μάνατζετ, τον Μάικ Σταθάκη, και ανήκουν στην ίδια δισκογραφική εταρεία, τη Minos- EMI.

Πρόταση από τους διοργανωτές του Madwalk έχει δεχτεί και η Δέσποινα Βανδή αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή η συμμετοχή της δεν έχει «κλειδώσει».

Φέτος το MadWalk ενώνει τις δυνάμεις του με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», στηρίζοντας το μήνυμα «Βάζουμε τη ζωή ψηλά» — μια συνεργασία που φέρνει τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή.