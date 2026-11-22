Κλέλια Ανδριολάτου: Η τόπλες φωτογραφία από την παραλία που μοιράστηκε στο Instagram

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Μπορεί ο Νοέμβριος να πλησιάζει στο τέλος του και τα Χριστούγεννα να βρίσκονται πλέον προ των πυλών, όμως η Κλέλια Ανδριολάτου φαίνεται πως δεν έχει αποχαιρετήσει ακόμη το καλοκαίρι.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ από την πρόσφατη εξόρμησή της στην Κέα, με πρωταγωνιστές τον ήλιο, τη θάλασσα και τις βουτιές, σε ένα σκηνικό που δύσκολα θυμίζει την εποχή που διανύουμε.

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Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, ξεχωρίζει η φωτογραφία της με ένα γαλάζιο μπικίνι, ενώ σε βίντεο που περιλαμβάνονται στο καρουζέλ τη βλέπουμε να απολαμβάνει το μπάνιο της στα νερά του νησιού.

Το γαλάζιο μπικίνι και το καλοκαιρινό σκηνικό

Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε ένα μπικίνι σε γαλάζια απόχρωση, που ταιριάζει με τα χρώματα της θάλασσας και το φωτεινό τοπίο της Κέας. Η εμφάνισή της κινήθηκε σε χαλαρούς, καλοκαιρινούς ρυθμούς, χωρίς ιδιαίτερες στιλιστικές υπερβολές, αφήνοντας το νησιωτικό σκηνικό να κλέψει την παράσταση.

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει εικόνες από την παραλία, το τοπίο και τις στιγμές χαλάρωσης, αλλά και βίντεο από τις βουτιές της ηθοποιού. Μια μικρή απόδραση που, μέσα από τις εικόνες της, μας μεταφέρει για λίγο σε πιο ζεστές και ανέμελες ημέρες.

«34 μέρες για τα Χριστούγεννα»

Η λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της ήταν, πάντως, άκρως γιορτινή. «34 μέρες για τα Χριστούγεννα», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου, προσθέτοντας ένα emoji του Άγιου Βασίλη, ενώ επέλεξε για μουσική υπόκρουση το τραγούδι «I’m ready for Christmas».

Με αυτόν τον τρόπο, η ηθοποιός έφερε το χριστουγεννιάτικο κλίμα στο καλοκαιρινό της άλμπουμ, συνδυάζοντας τις εικόνες από τις βουτιές στην Κέα με την ανυπομονησία για τις γιορτές.

Ένα φωτογραφικό καρουζέλ που ισορροπεί ανάμεσα σε δύο εποχές: από τη μία, τις ηλιόλουστες στιγμές ενός νησιωτικού ταξιδιού και από την άλλη, την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.

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