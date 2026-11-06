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Με χορό, καλοκαιρινή διάθεση και φόντο τις εξωτικές παραλίες της Δομινικανής Δημοκρατίας συνεχίζει τις διακοπές της η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η νεαρή ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο χορεύει φορώντας ένα τιγρέ μπικίνι. Για τη μουσική επένδυση επέλεξε το «Obsesión» των Aventura και της Judy Santos, δίνοντας στο στιγμιότυπο έντονο λάτιν ρυθμό.

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Στη λεζάντα της ανάρτησης δεν έγραψε κάποιο σχόλιο, επιλέγοντας να συνοδεύσει το βίντεο μόνο με δύο emojis, έναν φοίνικα και έναν ανανά.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Κλέλια Ανδριολάτου είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της και ένα άλμπουμ φωτογραφιών από το ταξίδι της. Σε ορισμένα στιγμιότυπα ποζάρει δίπλα στην αδελφή της, Ναστάζια, απολαμβάνοντας μαζί τις διακοπές τους στον εξωτικό προορισμό.