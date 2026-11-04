Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπομπή Στούντιο 4 σημείωσε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό την Τρίτη, παρά τις πρόσφατες αλλαγές στο παρασκήνιο.

Η εκπομπή Super Κατερίνα κατέλαβε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 17,1% και διατήρησε την πρωτιά για τον μήνα Οκτώβριο.

Στην απογευματινή ζώνη, το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ πέτυχε σημαντικά υψηλότερη τηλεθέαση σε σύγκριση με το Στούντιο 4.

Το GNTM σημείωσε μέσο όρο 14,2% στην prime time ζώνη, ενώ η σειρά Το Σόι σου συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

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Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει το τελευταίο δεκαήμερο πίσω από τις κάμερες, τα ποσοστά του «Στούντιο 4» είναι πλέον πιο ανησυχητικά από ποτέ: Την Τρίτη 3/11, η εκπομπή έκανε μέσο όρο μόλις 1,2% στο δυναμικό κοινό, πέφτοντας για μισή ώρα στο 0,8% χωρίς να καταφέρει να ξεπεράσει σε κανένα τέταρτο το 1,9%.

Ο Χρήστος Φερεντίνος με τον Γιάννη Κορδώνη.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική» που προηγείται, σημείωσε υψηλότερα ποσοστά (4%), ενώ και σύνολο κοινού η επίδοση ήταν εξίσου απογοητευτική (2,4%) με το «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ να κάνει την ίδια ώρα μέσο όρο 8,6% (7,5% στο δυναμικό κοινό).

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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα στα παρασκήνια της εκπομπής εξακολουθεί να είναι…συννεφιασμένο, και πολλοί πλέον σχολιάζουν ανοιχτά ότι η Κατερίνα Καραβάτου έπρεπε να έχει πάρει από την αρχή τα ηνία της εκπομπής ως εμπειρότερη- λέγεται μάλιστα ότι είχε ζητήσει κάποιους δημοσιογράφους που είχε συνεργαστεί επιτυχημένα σε προηγούμενες σεζόν αλλά οι προσλήψεις τους δεν προχώρησαν.

Με υψηλά ποσοστά συνεχίζει η Κατερίνα Καινούργιου

Άλλη μια πρωτιά στο δυναμικό κοινό εξασφάλισε η «Super Κατερίνα» με 17,1% στο κοινό 18-54, με τη δεύτερη θέση να πηγαίνει στους «Αταίριαστους» με 11,4%. Λίγο πεσμένα σε σχέση με τη Δευτέρα αλλά και πάλι διψήφια ποσοστά για το «Χαμογέλα και πάλι» (10,4%) με τον Νίκο Συρίγο να απουσιάζει για 7η συνεχόμενη μέρα από την εκπομπή, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας ίσα που κατάφερε να πιάσει τη βάση με 10% και τη Ζήνα Κουτσελίνη να ακολουθεί με 7,4%.

Η Κατερίνα Καινούργιου στα Studio Pro.

Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, φαίνεται πως ανατρέπει για άλλη μια χρονιά τα προγνωστικά αρκετών, αφού ήρθε πρώτη στο κοινό 18-54 τον Οκτώβριο με 13%. Fun fact: Η «Super Κατερίνα» επικράτησε πολύ άνετα και στους νέους άντρες 15-24 με 21,5%, όταν όλες οι υπόλοιπες εκπομπές του ανταγωνισμού έκαναν μονοψήφια ποσοστά στη συγκεκριμένη κατηγορία κοινού.

Στην prime time ζώνη, το GNTM συνεχίζει να σημειώνει πιο υψηλά ποσοστά σε σχέση με την περσινή σεζόν: Την Τρίτη έκανε μέσο όρο 14,2%. Ξεκινώντας μόλις με 6,5%, τα νούμερα του STAR ανεβαίνουν αμέσως μόλις πέφτουν οι τίτλοι τέλους της πιο επιτυχημένης σειράς της σεζόν που δεν είναι άλλη από το «Σόι σου» του ALPHA που έκανε μέσο όρο 20%.