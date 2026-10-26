Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια νέα αρχή κάνει από σήμερα το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 μετά τις αδικαιολόγητα χαμηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης. Το απόγευμα της Παρασκευής, η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Ειρήνη Αρβανίτη, αποχαιρέτησε την ομάδα και τη θέση της παίρνει η Δέσποινα Γρηγοροπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, την επιλογή της Δέσποινας Γρηγοροπούλου έκανε η Κατερίνα Καραβάτου, καθώς οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί με επιτυχία στην περσινή καλοκαιρινή πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, τον περασμένο Γενάρη, όταν η Κατερίνα Καραβάτου πήρε τη θέση της Ελένης Τσολάκη στο πρωινό του Σαββατοκύριακου, ήθελε να έχει μαζί της την ίδια αρχισυντάκτρια, αυτό όμως δεν ήταν εφικτό καθώς ο ΑΝΤ1 της είχε ήδη αναθέσει την αρχισυνταξία του Extreme Makeover: Home Edition με τον Σπύρο Σούλη, το οποίο πλέον έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα.

Ο Γιάννης Κορδώνης και η Κατερίνα Καραβάτου.

Το μεγάλο στοίχημα της Κατερίνας Καραβάτου

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι την επιλογή της προηγούμενης αρχισυντάκτριας είχε κάνει αποκλειστικά ο Χρήστος Φερεντίνος και όχι η Κατερίνα Καραβάτου, αν και εκείνη είχε μεγαλύτερη εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος εκπομπών.

Αυτή τη φορά όμως, η 52χρονη παρουσιάστρια κατάφερε να επιβληθεί και μάλιστα αρκετοί παρατήρησαν αμέσως ότι δείχνει μεγαλύτερο δυναμισμό στον τηλεοπτικό αέρα, αφού από την αρχή της σεζόν έμοιαζε να έχει κάνει ένα βήμα πίσω αφήνοντας τον συμπαρουσιαστή και καλό της φίλο της να ορίζει το ρυθμό.

Όσο για τη θεματολογία από τα πρώτα κιόλας λεπτά έδειξε να έχει καλύτερα αντανακλαστικά σε σχέση με την επικαιρότητα με πιο γοργή -και εύστοχη- εναλλαγή θεμάτων.

Την Παρασκευή πάντως η εκπομπή έκανε μόλις 2,1% μέσο όρο στο δυναμικό κοινό και 2,8% στο σύνολο.