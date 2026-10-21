Το «Στούντιο 4» δεν έχει επιβεβαιώσει τις προσδοκίες της ΕΡΤ1

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ1 σημείωσε πολύ χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, καταγράφοντας μέσο όρο 2% στο δυναμικό κοινό και 2,5% στο σύνολο.

Τα απογοητευτικά νούμερα τηλεθέασης έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο Ραδιομέγαρο, οδηγώντας την εταιρεία παραγωγής στον σχεδιασμό αλλαγών στην αρχισυνταξία της εκπομπής.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ προχωρά στην έγκριση νέου απογευματινού μαγκαζίνο για το Σαββατοκύριακο με τους Δέσποινα Καμπούρη, Αφροδίτη Γραμμέλη και Θάνο Παπαχάμο.

Η πρεμιέρα της νέας ζωντανής εκπομπής έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για το σκηνικό και το περιεχόμενο.

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Συνεχίζει τις πολύ χαμηλές πτήσεις το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1: Την Τρίτη η εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου έκανε μέσο όρο μόλις 2% στο δυναμικό κοινό και 2,5% στο σύνολο, έχοντας πέσει πλέον πολύ πιο χαμηλά από τις επαναλήψεις παλιότερων σειρών του ΑΝΤ1 που προβάλλονται στο Μακεδονία TV– ενδεικτικά το «Παρουσιάστε» με τον Γιάννη Μπέζο έκανε 6,6% μέσο όρο στο κοινό 18-54.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Huffpost, οι απογοητευτικές επιδόσεις του «Στούντιο 4» που βρίσκονται πλέον αρκετά πιο κάτω από τον ημερήσιο μέρο της ΕΡΤ 1, όχι μόνο δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, αλλά έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις στο Ραδιομέγαρο, αφού κανείς δεν περίμενε ότι η εκπομπή θα σημείωνε τόσο χαμηλά ποσοστά, την ίδια ώρα που το δίδυμο Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου φέρνει πολύ καλύτερα νούμερα στον ΣΚΑΪ.

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Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Καθώς το τηλεοπτικό κοινό έχει προτιμήσει ξεκάθαρα την αυθεντική εκδοχή της εκπομπής και όχι το, κάπως μουδιασμένο, αντίγραφό της, η εταιρεία παραγωγής ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αλλαγές προσώπων πίσω από τις κάμερες, με τις ευθύνες να επιρρίπτονται κυρίως στην αρχισυνταξία.

Αισιοδοξία στην ΕΡΤ για τη νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου

Την ίδια στιγμή προχωρούν κανονικά οι προετοιμασίες για το νέο απογευματινό δίωρο (16.00-18.00) μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου με τη Δέσποινα Καμπούρη, την Αφροδίτη Γραμμέλη και τον Θάνο Παπαχάμο καθώς η επίσημη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ θεωρείται πλέον δεδομένη και θα γίνει επίσημη μέσα στις επόμενες μέρες ώστε να προχωρήσουν και στις επίσημες ανακοινώσεις.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη και η Δέσποινα Καμπούρη μετακινούνται από τον ΑΝΤ1 στην ΕΡΤ.

Εξάλλου το σκηνικό έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζεται και η ομάδα έχει ήδη κάνει τις πρώτες συσκέψεις για το περιεχόμενο που φιλοδοξεί να είναι αρκετά πιο ελκυστικό από το «Στούντιο 4».

Ο Θάνος Παπαχάμος και η Κέλλυ Βρανάκη, εκτός απρόπτου, θα έχουν και φέτος συμμμετοχή στις τρεις βραδιές του Sing for Greece.

Η πρεμιέρα της, ατιτλοφόρητης προς το παρόν, ζωντανής εκπομπής θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου.