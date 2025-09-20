Έναρξη έκαναν σήμερα οι πρωινές εκπομπές infotainment του Σαββατοκύριακου. Το κοινό φέτος έχει τρεις επιλογές στην ψυχαγωγία, αφού το Open ενεργοποίησε ξανά τη ζώνη στην οποία είχε αφήσει θετικό αποτύπωμα παλιότερα η Ελένη Τσολάκη, αυτή τη φορά με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου.

Το πρόσωπο που ξεχώρισε από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής ήταν η Αλεξάνδρα Τσόλκα, που επέστρεψε στην τηλεόραση ύστερα από αρκετά χρόνια απουσίας στο εξωτερικό- η γνωστή δημοσιογράφος μάλιστα είχε δεχτεί προσέγγιση το καλοκαίρι και για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη.

Advertisement

Advertisement

Η Ελένη Τσολάκη είπε την πρώτη καλημέρα της σεζόν μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, εγκαινιάζοντας έτσι και επίσημα την επιστροφή της στον όμιλο αφού στα πρώτα βήματα της καριέρας της συμπαρουσίαζε εκπομπή στο «Μακεδονία TV».

Αν και ο ίδιος έλεγε πάντα ότι τον δυσκολεύει πολύ το πρωινό ξύπνημα (η εκπομπή ξεκινάει στις 08:30), η συμπάθειά του προς την Ελένη Τσολάκη αλλά και την υπεύθυνη εκπομπής, Αγγελική Γιαννακοπούλου, με την οποία είχαν συνεργαστεί στο πρωινό που παρουσίασε πριν από μια δεκαετία στο Mega, ο Πέτρος Κωστόπουλος επέστρεψε τηλεοπτικά σε έναν ρόλο που δεν περίμενε κανείς, του σχολιαστή.

Όσο για τη Σίσσυ Χρηστίδου, πολύ όμορφη και ανανεωμένη τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά (η ίδια έσπευσε να πει από την αρχή την εκπομπής ότι είναι πολύ καλά) υποδέχτηκε και εκείνη σε νέα ώρα (09:17) το κοινό του Mega μαζί με την ομάδα της, όχι πλέον από τα στούντιο Pro αλλά από τα στούντιο της Foss στον Γέρακα, στο πλατό που στέγαζε μέχρι πέρσι το «Πάμε Δανάη».

Η διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του, όπως και του διδύμου Ρέβη- Κουρδή με τον ΣΚΑΪ ήταν θέματα που είχαν θέση στις σκαλέτες των εκπομπών του Σαββατοκύριακου.

Η Ελένη Τσολάκη είχε εξασφαλίσει μια αποκλειστική συνέντευξη με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου από τα γυρίσματα του «Εκατομμυριούχου» όπου συμμετείχε ως guest μαζί με τον Πέτρο Κωστόπουλου,

Η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα των Τεμπών, ενώ ο Νίκος Συρίγος συνομίλησε με τη Μαρία Καρυστιανού, σε μια κουβέντα με έντονη συναισθηματική φόρτιση,

Advertisement

Μια ευχάριστη ανακοίνωση έγινε μέσω της πρωινής εκπομπής του Open -για να ακολουθήσει επίσημο δελτίο τύπου λίγη ώρα μετά, αφού χτες η διοίκηση του καναλιού έδωσε το πράσινο φως για την καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή του Θανάση Πάτρα που θα δίνει τη σκυτάλη στον Σπύρο Χαριτάτο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις του καναλιού με την Barking Well έχουν παγώσει- τουναντίον, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις και οι οριστικές αποφάσεις για τα τρία projects που έχουν συζητηθεί θα παρθούν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Advertisement