Αρκετά έχει συζητηθεί από χτες το εξώδικο που έστειλε η Σοφία Μαριόλα προκειμένου να προστατεύσει την προσωπική της ζωή από εδώ και στο εξής μετά τις τηλεοπτικές συζητήσεις που προκάλεσε ο χωρισμός της με τον Στράτο Τζώρτζογλου, αλλά και τις δύο τηλεοπτικές του εμφανίσεις (στον Γιώργο Λιάγκα και τη Ζήνα Κουτσελίνη), όπου μίλησε για εκείνη, χωρίς όμως να θέλει να θίξει σε καμία περίπτωση την προσωπικότητά της.

Η Σοφία Μαριόλα ανέβασε στο Instagram της το εξώδικο που έστειλε ο δικηγόρος της στα τηλεοπτικά Μέσα.

«Επί της ουσίας, το εξώδικο έχει αποδέκτη τον Στράτο Τζώρτζογλου -όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ- που έχει βγει σε πάρα πολλές εκπομπές και μιλάει για τον καημό του και τον πόνο του για τον χωρισμό από τη Σοφία Μαριόλα. Ανάλογα με τον ψυχισμό του και τη στάση της στιγμής, ο Στράτος λέει κι άλλα πράγματα κάθε φορά που αφορά στο πόσο πονάει ή πόνεσε στην είδηση της νέας σχέσης της πρώην συζύγου του», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τετάρτης.

Advertisement

Advertisement

Αμέσως μετά ανέβασε ένα story με μηνύματα που της έστελναν οι followers της κατά του Στράτου Τζώρτζογλου.

Στράτος Τζώρτζογλου: Πικραμένος από την αντίδραση της Σοφίας Μαριόλα

Σύμφωνα με πηγές της HuffPost, ο Στράτος Τζώρτζογλου έχει διακόψει πλέον κάθε επικοινωνία με τη Σοφία Μαριόλα ενώ φέρεται να έχει πληγωθεί ιδιαίτερα από τα μηνύματα που δημοσίευσε εκείνη το πρωί της Τετάρτης καθώς ένιωσε ότι με αυτό τον τρόπο έδειξε ότι συμφωνούσε με όσους τον κατέκριναν, ενώ εκείνος συνεχίζει να την αγαπάει και να θέλει μόνο το καλό της.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Στράτος Τζώρτζογλου είχε πει για τη Σοφία Μαριόλα: «Με πείραξε πάρα πολύ το βίντεο που μου έδειξαν με τη Σοφία. Ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Όσο και να το παίζεις άνετος καμιά φορά πονάς. Εκείνη τη στιγμή έγινε. Εντάξει, με τα χρόνια, μεγαλώνοντας, γίνεσαι πολύ συναισθηματικός. Όταν ήμουνα νέος τα αντιμετώπιζα πιο εύκολα αυτά

Εγώ δίνω όλα τα δίκια στη Σοφία, απ’ την αρχή της έλεγα βρει έναν άνθρωπο για να μπορέσει να δημιουργήσει οικογένεια, γιατί την αγαπούσα και την αγαπάω ακόμα. Αλλά όταν το είδα δεν μπόρεσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η άρνηση -λόγω ηλικίας- του Στράτου Τζώρτζογλου να αποκτήσει παιδί με τη Σοφία Μαριόλα ήταν ένας από τους λόγους που έφεραν την απομάκρυνση του ζευγαριού, παρά τα έντονά τους αισθήματα και τη μεγάλη στήριξή της στη μάχη του με την κατάθλιψη, όπως έχει παραδεχτεί ο ίδιος.

Εξάλλου όπως παραδέχεται και η ίδια ο χωρισμός τους έγινε με δική του πρωτοβουλία απλά, όπως αποδείχτηκε, εκείνος πιάστηκε απροετοίμαστος μετά τη δημοσίευση των εικόνων που την έδειχναν σε τρυφερά στιγμιότυτα με τον νέο της σύντροφο, ο οποίος, όπως ακούγεται, είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος μαζί της και βλέπει πολύ σοβαρά τη σχέση τους.