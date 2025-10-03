Στις εγκαταστάσεις του ΑΝΤ1 βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο Γιώργος Παπαδάκης και η υποδοχή των ανθρώπων του σταθμού ήταν παραπάνω από ζεστή. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος έχει ήδη ξεκινήσει να δουλεύει για τη βραδινή του εκπομπή συνεντεύξεων, ενώ όπως έχει ήδη ακουστεί θα είναι ο πρώτος καλεσμένος της Ζέτας Μακρυπούλια στο Moments of your life.

Πολύ ευχαριστημένο είναι το Mega με τη Νίκη Λυμπεράκη, γι’ αυτό κιόλας η έγκριτη δημοσιογράφος, εκτός από τη «Μεγάλη Εικόνα», έχει ήδη πάρει προ-έγκριση για μια νέα εκπομπή που θα τη βγάλει έξω από πλατό για να κάνει η ίδια το ρεπορτάζ στον δρόμο με τον κόσμο για θέματα της επικαιρότητας.

Μένοντας στο Mega, άριστες μας λένε ότι παραμένουν οι σχέσεις ανάμεσα στον Ανδρέα Γεωργίου και τη δίοικηση αφού ο ίδιος γνώριζε πριν από όλους ότι η «Γη της Ελιάς» θα αλλάξει ώρα μετάδοσης μόλις κάνει πρεμιέρα το Hotel Ελvira με πρωταγωνιστή τον περιζήτητο Μιχάλη Λεβεντογιάννη.

Δυσκολεύουν κάθε εβδομάδα που περνάει, τα πράγματα για την Τατιάνα Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ αφού το Power Talk δεν δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια που μάλλον δεν είναι ελκυστική στο κοινό του ΣΚΑΪ, αλλά αρκετοί συμφωνούν μαζί μας ότι θα ταίριαζε ίσως περισσότερο στο κοινό του Open. Η έμπειρη δημοσιογράφος πάντως συνεχίζει να διατηρεί την ψυχραιμία της.

Μια πολύ γλυκιά φωτογραφία δημοσίευσε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, Ιωάννα Σιαμπάνη από τα 3α γενέθλια του γιου της, Φώτη, μαζί με τον σύζυγό της, Τζίμη Σταθοκωστόπουλο και τον νονό, Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος προσπαθεί να κρατάει τις στιγμές της καθημερινότητάς του μακριά από τα φώτα και να επικοινωνεί μόνο τη δουλειά του.

Η εμφάνιση του Μπισμπίκη στο Σύνταγμα

Το θέμα του Πάνου Ρούτσι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι όμως κάποια πράγματα που όσο και να θες να τα δεις καλοπροαίρετα, προκαλούν μια στιγμιαία αμηχανία στον τηλεθεατή, όπως η παρακάτω δήλωση του Βασίλη Μπισμπίκη που, αφού μοίρασε γλυκά στην πολύπαθη Φιλοθέη (σαν το έθιμο του treat or trick του Χάλοουιν) θέλησε να στρέψει την προσοχή των Μέσων στον πονεμένο αυτό άνθρωπο καθώς δίνει τη δική του μάχη θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.

Ο Κώστας Τσουρός δεν δίστασε να «δικάσει» με ωραίο τρόπο τον Βαγγέλη Περρή μετά το σχόλιό για την εκπομπή του στον ΣΚΑΪ, λεγόντάς του ότι η περιγραφή του δείχνει ότι δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ το «Το ΄χουμε».

Τις τελευταίες μέρες έχουν ακουστεί πολλά για τον Νίκο Κοκλώνη, με αποτέλεσμα εκείνος να περάσει πλέον νομικά στην αντεπίθεση, στέλνοντας εξώδικο σε ιδιωτικό σταθμό, που σύμφωνα με τον ίδιο παραποίησε με δόλο τα πραγματικά δεδομένα μέσα από το κεντρικό του δελτίο ειδήσεων.