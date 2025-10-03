Βαθιά απογοητευμένος εμφανίζεται στον κύκλο του ο Βασίλης Μπιμπίσκης μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη. Ο 47χρονος προσπαθεί να αφήσει πίσω του το συμβάν και να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, κάτοικος της περιοχής, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην περιοχή με γλυκά, ζήτησε συγγνώμη και διαβεβαίωσε πως θα τους αποζημιώσει όλους ενώ προσκάλεσε όσους υπέστησαν ζημιές στην θεατρική του παράσταση.

«Εμένα ο Βασίλης Μπισμπίκης μου είπε ότι αν η ασφαλιστική του δεν τα πληρώσει, θα τα καλύψει ο ίδιος» είπε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής που συνομίλησε με τον Βασίλη Μπισμπίκη. «Ήρθε στο σπίτι μου και μου ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος. Τι άλλο; Να τον κρεμάσουμε πια; Εντάξει. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Ήρθε στα σπίτια μας χθες και μας ζήτησε συγγνώμη» πρόσθεσε.

«Ήρθε σπίτι μας έφερε και γλυκά. Μια χαρά ήταν. Τι να κάνουμε τώρα; Δηλαδή πραγματικά το θέμα είναι να μη συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μέχρι εδώ εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Απλά έπρεπε να έχει αναλάβει τις ευθύνες του νωρίτερα, αυτό ήταν το θέμα.

«Αν είχε έρθει το Σάββατο το πρωί, ούτε εσείς θα είχατε δουλειά, ούτε θα είχε πάρει τέτοια έκταση το θέμα, αυτό ήταν το στενάχωρο. Αν είχε έρθει το Σάββατο θα είχαν λήξει όλα, θα είχαμε τελειώσει και δεν θα είχαμε ταλαιπωρηθεί, διότι για εμένα τουλάχιστον, είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα, συνεργεία να έρθουν να φτιάξουν όλο αυτό, δικαστήρια, πράγματα, δηλαδή τι να συζητάμε» ανέφερε καταληκτικά.