Μία μέρα μετά την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με την Κλέλια Ρένεση και την Μπέτυ Αρβανίτη, ο Βασίλης Μπισμπίκης φιλοξενήθηκε στο πλατό της εκπομπής του διδύμου Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου.

«Νόμιζα ότι φοβάμαι τον θάνατο, δεν ήθελα να πεθάνω. Όταν ήρθα κοντά κατάλαβα ότι δεν φοβάμαι» παραδέχτηκε ο 48χρονος ηθοποιός μιλώντας για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε τον Μάρτιο του 2024.

Όπως απάντησε στους παρουσιαστές, έχει σταματήσει να νιώθει πλέον άτρωτος, δεν παρέλειψε να τονίσει πως, αν δεν ήταν δίπλα του η Δέσποινα Βανδή να τον πάει με το ζόρι στο νοσοκομείο εκείνη τη μέρα που νόμιζε ότι υπέφερε από μία απλή ψύξη, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην ήταν στη ζωή.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τη Δέσποινα Βανδή το βράδυ της Δευτέρας.

Βασίλης Μπισμπίκης: «Έχω μια μικρή αυτοκαταστροφή»

«Σίγουρα δεν είμαι ένα καλό παράδειγμα» επανέλαβε για άλλη μια φορά ο Βασίλης Μπισμπίκης καθώς δεν έχει σταματήσει να καπνίζει μετά το σοβαρό έμφραγμα που παραλίγο να του στοιχήσει τη ζωή.

«Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά, τελείωσε» εξομολογήθηκε ο πρωταγωνιστής της σειράς του Alpha, Πόρτο Λεόνε, για το πρόσφατο πολυσυζητημένο περιστατικό στη Φιλοθέη που τον οδήγησε στις δικαστικές αίθουσες.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν παρέλειψε να κατηγορήσει τα Μέσα πως δεν ενδιαφέρθηκαν για την αποκατάσταση της αλήθειας μετά τον σάλο που προκλήθηκε εκείνες τις μέρες, συμπληρώνοντας όμως πως τον ενδιαφέρει η γνώμη μόνο των δικών του ανθρώπων. «Από πολύ μικρή ηλικία ήμουν ένα δαχτυλοδυχτούμενο παιδί στο Λουτράκι» κάτι, που όπως είπε, τον έχει θωρακίσει, χωρίς όμως να κρύβει την ενόχλησή του για τα υπονοούμενα που άφησαν για τη σχέση του με την καλή του φίλη Δανάη Παππά.

«Μακάρι να μην με έπαιζαν ποτέ τα Πρωινά, δεν θέλω να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή» κατέληξε.