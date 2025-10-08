Ενοχος κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) για το τροχαίο που προκάλεσε με το όχημά του στη Φιλοθέη.



Ο γνωστός ηθοποιός που βρέθηκε κατηγορούμενος στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο καλείται πλέον να πληρώσει πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ με δικαίωμα έφεσης χωρίς το δικαστήριο να του αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και του συννομου βίου, όπως είχε ζητήσει.



Την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, παρασέρνοντας 3 οχήματα, ζήτησε η εισαγγελέα.



Σημειώνεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.9.2025) προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να γίνουν φθορές σε τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα και σε μια γκαραζόπορτα στη γειτονιά του, ενώ στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο. Η δίκη του διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ΚΟΚ.

Νωρίτερα, η πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη ζήτησε να καταθέσει ο αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Φιλοθέης με τον οποίο είχε επικοινωνήσει η συνεργάτιδά του για να τον ενημερώσει για το τροχαίο του ηθοποιού όμως η δίκη μετά από μία σύντομη διακοπή συνεχίστηκε.

«Ηπια μία τσικουδιά, εγώ δεν πήρα τηλέφωνο στην Τροχαία γιατί δεν είμαι καλός σε αυτά» Η απολογία

«Ήμουν σε ένα κρητικό γλέντι. Με είχε καλέσει ο κρητικός σύλλογος. Γύρω στις 5 έγινε το ατύχημα. Βρήκε από τη δεξιά πλευρά από κακό. Δε γινόταν να τρέξω, πήγαινα με 20χλμ το πολύ γιατί ο δρόμος είναι πάρα πολύ στενός. Χτυπάω δύο αυτοκίνητα, όχι τρία. Κατέβηκα κάτω να δω ότι δεν έχει χτυπήσει κάποιος και να δω τι ζημιές έχουν γίνει. Βρήκα ένα φυλλάδιο κίτρινο, έγραψα το τηλέφωνο μου και ότι εγώ έχω χτυπήσει τα αυτοκίνητα και έφυγα. Δεν έγραψα το όνομά μου.

Πήγα σπίτι και μόλις ξύπνησα 12.30 άρχισα να καλώ την Κατερίνα (Παπαμερή), ήθελα να το χειριστώ θεσμικά. Της είπα να καλέσει στη Φιλοθέη γιατί εκεί έμενα. Της είπα να δώσει τα στοιχεία μου. Πήγα στην εκπομπή, κ αμέσως μετά κάλεσα την ασφαλιστική και ήμουν σε αναμονή για να με καλέσουν. Το αυτοκίνητο μου είναι έξω από το σπίτι, σε απόσταση 10 λεπτών από το σημείο του τροχαίου. Με πήρε τηλέφωνο ο αστυνομικός, ήμουν στο θέατρο, πήγα στην Κηφισιά και θεωρούσα ότι θα γινόταν μια δήλωση και θα τελείωναν όλα, πήγα αλλά με κράτησαν.

Οδηγώ το αυτοκίνητο αυτό 3 χρόνια. Ο μαντρότοιχος είναι ένα τόσο δα τοιχάκι. Ο δρόμος είναι πολύ στενός, δε γινόταν να τρέξω. Μπήκα από στροφή και όπως έστριψα από κακό δικό μου χειρισμό, έγινε ό,τι έγινε. Ήπια μια τσικουδιά, δε χρειάζομαι να πιω για να κάνω κέφι», ανέφερε στην κατάθεσή του ο γνωστός ηθοποιός.

«Ήθελα να γλιτώσω αυτό που έγινε μετά, τελικά ήταν χειρότερο, ήξερα ότι θα ερχόντουσαν κανάλια και σκέφτηκα ότι είναι καλύτερο να το χειριστώ θεσμικά. Η Κατερίνα είναι πάρα πολύ καλή σε αυτά, εγώ όχι, γι’ αυτό δεν πήγα μόνος μου.

Νόμιζα ότι είχα κάνει τα πάντα, ειδοποίησα την ασφαλιστική και την αστυνομία. Ό,τι και να κάνω εγώ πέφτουν να με φάνε. Σας λέω απλώς πώς σκέφτηκα. Αυτό που με ενδιαφέρει να καταλάβετε είναι ότι δεν απέφυγα τους ανθρώπους. Όταν έφυγα από εδώ πήγα στο σημείο, ήταν δημοσιογράφοι και έφυγα. Πήγα την Τρίτη και τους είδα, όχι την Τετάρτη που λένε.

Χτύπησα το ένα κουδούνι της κυρίας Κατερίνας τη στιγμή που προκάλεσα το τροχαίο και μου απάντησε, «που να το ακούσω 5 το πρωί», και της ζήτησα και συγγνώμη, το θυμήθηκα εκ των υστέρων», είπε ακόμα.

Ο διάλογος Μπισμπίκη με την εισαγγελέα

Η Πρόεδρος σχολίασε ότι τελικά τα πράγματα εξελίχθηκαν χειρότερα, με τον κατηγορούμενο να συμφωνεί.

Προεδρος: Χειρότερα τελικά.

Κατηγορούμενος: Ναι χειρότερα.

Προεδρος: Γιατί δεν πήρατε εσείς τηλέφωνο;

Κατηγορούμενος: Η συνεργάτιδα μου τα κάνει καλύτερα. Νόμιζα ότι είχα κάνει τα πάντα ειδοποίησα την αστυνομία και την ασφαλιστική. Που να φανταστώ εγώ ότι η Φιλοθέη δεν θα έπαιρνε την τροχαία.

Πρόεδρος: Ανεξάρτητα με το αν φοβηθήκατε τα κανάλια, ο μέσος άνθρωπος ενημερώνει.

Κατηγορούμενος: Ναι πήρα το μεσημέρι την αστυνομία, δεν απέφυγα τους ανθρώπους.

Εισαγγελέας: Την άλλη μέρα γιατί δεν πήγατε στην πολυκατοικία;

Κατηγορούμενος: Ήθελα να το χειριστώ επιχειρησιακά.

Εισαγγελέας: Τι λέτε ; Είστε δημόσιος υπάλληλος;

Κατηγορούμενος: Με συγχωρείτε είμαι ταραγμένος.

Εισαγγελεας: Γιατί δεν μεινατε στο σημείο να καλέσετε την τροχαία;

Κατηγορούμενος: Σας είπα για όλο αυτό με τα κανάλια. Το λάθος μου ήταν ότι δεν ειδοποίησα την αστυνομία. Εγώ θέλω να πω ότι το λάθος μου ήταν ότι δεν ειδοποίησα εκείνη τη στιγμή για να μη γίνει αυτό που έγινε και τελικά έγινε χειρότερο. Εγώ με όλη μου την ψυχή θέλω να πω ότι δεν ήθελα να τους αποφύγω. Ζήτησα συγγνώμη από τους άνθρωπους. Συγγνώμη κ για την ταραχή που τους έχω δημιουργήσει: τους το είπα κ σε προσωπικό επίπεδο.

Οι καταθέσεις



Τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων ανοίξει μια κάτοικος της περιοχής που περιέγραψε πως έμαθε για το συμβάν. «Με ειδοποίησαν γείτονες ότι είχε πέσει ο μαντρότοιχος κάτω από το σπίτι μου. Όλος ο μαντρότοιχος και οριακά ο σωλήνας του αέριου. Ψαχνόμασταν. Πήγαμε καταθέσαμε μήνυση κι εκ των υστέρων μας είπαν ότι πρόκειται για τον Βασίλη Μπισμπίκη, εγώ δεν τον ήξερα. Ότι έγινε, έγινε 2.30 με 5 το πρωί που κοιμόμουν. Οι ζημιές μου ήταν ο μαντρότοιχος, η σκάλα και η καγκελόπορτα. Μόλις είχα τελειώσει την κατάθεση μου, μου είπαν ποιος είναι κι αν ήθελα να πάω να του μιλήσω» είπε η μάρτυρας.

Προεδρος: Εσείς καλέσατε και το 100 και την πυροσβεστική;

Μάρτυρας: Βεβαίως.

Υπεράσπιση: Πήρατε το ΑΤ Φιλοθέης;

Μάρτυρας: Δεν είχα λόγο.

Υπεράσπιση: Ήρθε πραγματογνώμονας;

Μάρτυρας: Ναι, προχθές της ασφαλιστικής εταιρίας.

Υπεράσπιση: Ο κατηγορούμενος επικοινώνησε μαζί σας;

Μάρτυρας: Ναι ήρθε την Τετάρτη και ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη.

Τη σκυτάλη πήρε ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής, που κατέθεσε ότι στις 8 το πρωί κατέβηκε και είδε το αυτοκίνητό του χτυπημένο και τη μάντρα πεσμένη.

Όπως περιέγραψε, το όχημα του κατηγορουμένου μπήκε μέσα στο πάρκινγκ, χτύπησε το αυτοκίνητό του, έριξε τη μάντρα κι έφυγε.

«Το πρωί κάποιος γείτονας χτύπησε το κουδούνι και είπε βγείτε να δείτε τα αμάξια σας. Δεν καταλάβαμε κάτι μέσα στο βράδυ.

Την άλλη μέρα Κυριακή ειδοποιηθήκαμε από την τροχαία Κηφησιάς να πάμε να δώσουμε κατάθεση. Στον δρόμο είδαμε στις ειδήσεις ποιος ήταν ο υπαίτιος. Την Τετάρτη μας πήρε τηλέφωνο κ ήθελε να μας δει για να δικαιολογηθεί» κατάθεσε. Πάντως, σε ερώτηση της Εισαγγελέως, ο μάρτυρας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν ο κατηγορούμενος είχε αφήσει κάποιο σημείωμα στο σημείο του ατυχήματος.

Ακολούθησε και τρίτη κατάθεση κατοίκου της περιοχής, η οποία είχε είχε σταθμεύσει το όχημά της στον δρόμο. «Στις 8 το πρωίτου Σαββάτου μου χτύπησε ο γείτονας και μου είπε «βγείτε έξω να δείτε, έχουν χτυπήσει τα οχήματα μας». Δεν βρήκαμε κάποιο χαρτάκι. Ψάχναμε να δούμε τι έγινε. Δεν ακούσαμε τίποτα μέσα στη νύχτα. Η αστυνομία όλο το Σάββατο ήταν τριγύρω κι έψαχνε. Ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία. Την Κυριακή με πήρε η τροχαία και μου είπαν πως βρέθηκε ο οδηγός και να πάω να καταθέσω. Όταν πήγαμε στο τμήμα μας είπαν ποιος είναι. Του μίλησα γιατί ήθελα να να τον ρωτήσω γιατί δεν χτύπησε το κουδούνι να μας το πει. Μου είπε ότι πανικοβλήθηκε εκείνη την ώρα».