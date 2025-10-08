Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπιδων έφτασε το πρωί της Τετάρτης (8/10) ο Βασίλης Μπισμπίκης, καθώς δικάζεται στο Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο για το τροχαίο που προκάλεσε με το όχημα του τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στη Φιλοθέη.

Η δίκη ξεκίνησε αλλά διεκόπη για κάποια ώρα, προκειμένου να κληθεί ο αστυνομικός, ο οποίος είχε σηκώσει το τηλέφωνο για να γίνει η καταγραφή του συμβάντος.

Μάλιστα, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε καταγραφικό στο αστυνομικό τμήμα, ζητήθηκε από την πλευρά υπεράσπισης του Βασίλη Μπισμπίκη να κληθεί ο αστυνομικός προκειμένου να καταθέσει, και παράλληλα υπέβαλε αίτημα αναβολής, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εξέταση της υπόθεσης. ωστόσο η εισαγγελέας δεν έκανε δεκτό το αίτημα της αναβολής και η δίκη συνεχίζεται κανονικά.

Ο γνωστός ηθοποιός κατηγορείται για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων).

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και εν συνεχεία σε τοιχίο και γκαραζόπορτα οικίας.

Σημειώνεται ότι το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται είναι σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1.200 ευρώ, ενώ επιβάλλεται και η ποινή της αφαίρεσης του διπλώματος για τουλάχιστον έναν μήνα.