Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε το απόγευμα στην Τροχαία, έπειτα από αναζητήσεις της αστυνομίας για πρόκληση ζημιών σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (27/9), όταν ο ηθοποιός φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε δέκα παρκαρισμένα οχήματα στην οδό Καραολή και Δημητρίου, χωρίς να σταματήσει, και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημά του, ένα Ford Raptor, συγκρούστηκε επίσης με τοίχο και υπέστη σοβαρές ζημιές. Η αστυνομία είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του, καθώς δεν βρισκόταν στο σπίτι, ενώ μετά την παρουσία του στην Τροχαία αναμένεται η σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο ηθοποιός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά το περιστατικό. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών σε οχήματα και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ο ηθοποιός ενημερώθηκε για τις νομικές συνέπειες της πράξης του πριν την παρουσία του στην Τροχαία.

Όπως έγινε γνωστό, ο Βασίλης Μπισμπίκης θα παραμείνει το βράδυ κρατούμενος στο τμήμα και θα οδηγηθεί αύριο στην Ευελπίδων.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές.