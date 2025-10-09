Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από το απόγευμα την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, ημέρα που ο Βασίλης Μπισμπίκης δημιούργησε υλικές ζημιές σε αρκετά αυτοκίνητα στη Φιλοθέη. Η Δέσποινα Βανδή στέκεται διακριτικά στο πλευρό του. Αλλά ακολουθεί και τις προγραμματισμένες της εμφανίσεις.

Βέβαια η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την ταραχή της όταν ζήτησε από το κοινό της στη Θεσσαλονίκη να την εμψυχώσει. «Θέλω λίγο κουράγιο, έχω ακούσει πολλά τελευταία», είχε πει.

Ενώ και ο Χάρης Λεμπιδάκης είχε εξηγήσει πως η ίδια δεν ήθελε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα. «Η ίδια θέλει να γυρίσει σελίδα. Είχε συνέχεια δίπλα την κόρη της. Η κόρη της ήταν δίπλα στη μαμά της σε αυτό το πραγματικά δύσκολο διήμερο που πέρασε. Γιατί είχε ακουστεί ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης θα την επισκεφθεί.

Εγώ έχω την εντύπωση ότι μόλις τελειώσουν οι υποχρεώσεις με το δικαστήριο που έχει θα πάει να τη δει ο Βασίλης Μπισμπίκης. Η ζωή συνεχίζεται. Έγινε ένα περιστατικό, καταγράφεται, είναι κατακριτέο. Η Δικαιοσύνη θα μιλήσει. Έχουμε έναν άνθρωπο, έχει βρει, έχει μιλήσει επίσημα, έχει παραδεχτεί το λάθος του κι έχει ζητήσει συγνώμη», είχε πει στην εκπομπή Το ‘Χουμε στον ΣΚΑΪ.

Τώρα μετά από την καταδίκη του Βασίλη Μπισμπίκη και το χρηματικό πρόστιμο των 7.000 ευρώ που του επιβλήθηκε, η τραγουδίστρια έκανε μια επόμενη κίνηση. Η πρώτη ανάρτηση που αφορά τον ηθοποιό και σκηνοθέτη ήταν το flyer της παράστασης «Άνθρωποι και ποντίκια». Η παράσταση ανεβαίνει στον Τεχνοχώρο Cartel σκηνοθεσία του ηθοποιού.

Η ανάρτηση που έκανε η Δέσποινα Βανδή: