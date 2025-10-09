Την πρωταγωνίστρια της σειράς του Alpha, «Άγιος Έρωτας», Δανάη Παππά, υποδέχτηκε το πρωί της Πέμπτης η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό της εκπομπής της. Οι δύο γυναίκες που συνδέονται με πολύχρονη φιλία, είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά από την προηγούμενη μέρα, καθώς η παρουσιάστρια δεν ήθελε να τη φέρει σε δύσκολη θέση σχετικά με τη συνάντησή της με τον Βασίλη Μπισμπίκη που προκάλεσε πολλά σχόλια και υπονοούμενα.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς να πω. Από το πουθενά, βγήκα ένα βράδυ με τους φίλους μου, διασκέδασα. Την επόμενη μέρα υπήρχαν άρθρα, τηλέφωνα κι εγώ έβλεπα το βίντεο και δεν μπορούσα να καταλάβω» είπε η Δανάη Παππά. «Έβλεπα ένα βίντεο που διασκεδάζουν δύο άνθρωποι, ήμασταν μια μεγάλη παρέα, είναι κι άλλοι γύρω μας που διασκεδάζουμε. Με σόκαρε πώς μπορεί να παρερμηνευτεί ένα μικρό απόσπασμα από ένα βίντεο. Δεν πέρασε από το μυαλό μου ποτέ- και ακόμα δεν περνάει- ότι υπονοούν κάτι ερωτικό, γιατί προφανώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο» συμπλήρωσε.

«Είναι στενάχωρο το γεγονός ότι δεν είχα καμία σχέση με το τι συνέβη. Ήταν περίεργο. Με έπαιρναν τηλέφωνο να κάνω δηλώσεις, εγώ, μια γυναίκα, για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε ένα θέμα που δεν έχω καμία σχέση; Ήρθε μια δημοσιογράφος και με ρώτησε “Πώς νιώθω που είμαι το πρόσωπο των ημερών”. Λέω δεν καταλαβαίνω τον λόγο, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί να είμαι το πρόσωπο των ημερών σε κάτι, το οποίο δεν έχω καμία σχέση».

Το θέμα δεν ήταν ότι βγήκαμε με μεγάλη παρέα και διασκεδάσαμε το προηγούμενο βράδυ, το θέμα ήταν κάτι άλλο. Γιατί εγώ να πρέπει να σχολιάσω κάτι;» ανέφερε η Δανάη Παππά.

Δανάη Παππά: «Δεν θα κινηθώ νομικά»

«Δεν υπάρχει λόγος να παρερμηνεύσεις κάτι σε έναν χορό, είναι έκφραση, διασκέδαση» είπε η Δανάη Παππά που είχε συνεργαστεί με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη σειρά του Alpha, «Σασμός». «Με έβαλε κι εμένα σε σκέψεις να σκεφτώ αν πρέπει να είμαι τελικά ο εαυτός μου. Αυτός είναι ο εαυτός μου. Δεν θα κινηθώ νομικά. Δεν υπάρχει λόγος να δώσω παραπάνω έκταση σε αυτό. Δεν θα σταματήσω να είμαι ο εαυτός μου. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο από πάνω μου. Δεν μπορώ να μιλάω με σοβαροφάνεια. Θα είμαι ο εαυτός μου.

«Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, επικεντρώνομαι στη δουλειά μου και θα συνεχίσω να το κάνω» τόνισε η Δανάη Παππά συμπληρώνοντας ότι ο κόσμος δεν της έστειλε μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα. «Βρέθηκαν δυο γυναίκες στο φόκους που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό (σ.σ εννοώντας τη Δέσποινα Βανδή). Δεν ξέρω γιατί πρέπει πάντα μια γυναίκα να είναι υπόλογη για ό,τι λέει ή κάνει. Εγώ αποφάσισα να μην πάρω θέση, να μιλήσω στον δικό μου χρόνο σε ένα περιβάλλον που νιώθω ασφάλεια και δεν θα παρερμηνευτεί κάτι από τα λεγόμενά μου», κατέληξε η Δανάη Παππά.