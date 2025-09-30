Σε αρκετά δύσκολη θέση έχει βρεθεί η Δέσποινα Βανδή τα τελευταία 24ωρα μετά το ατύχημα που προκάλεσε ο, εδώ και 5 περίπου χρόνια, σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης κοντά στο σπίτι τους στη Φιλοθέη και όσα, φυσικά, ακολούθησαν. Αν και το περιβάλλον τους ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει προκύψει κρίση στη σχέση τους και πως εκείνη παραμένει στο πλευρό του, η συνεχής αναφορά των Μέσων και στο δικό της πρόσωπο κάθε άλλο παρά ευχάριστη και θεμιτή είναι.

Το πρωί της Τρίτης μάλιστα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκαν πλάνα που δείχνουν τη Δέσποινα Βανδή στο μπαλκόνι του σπιτιού της να περιμένει τον σύντροφό της να επιστρέφει από τα δικαστήρια. Πληροφορίες αναφέρουν πως μετά από τις εικόνες που μπορουν να θεωρηθούν «παραβίαση προσωπικού χώρου» η Ελληνίδα σταρ έχει απευθυνθεί ήδη στη δικηγόρο της και δεν αποκλείεται να κινηθούν άμεσα νομικές ενέργειες από την πλευρά της για να προστατεύσει τον εαυτό της και την οικογένειά της.

Μάλιστα η εμμονή των Μέσων με το συγκεκριμένο θέμα έχει πάει πια σε άλλα επίπεδα αφού τηλεοπτικά συνεργεία είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το σπίτι στενής της συνεργάτιδας περιμένοντάς τη να κάνει δηλώσεις, αφού εκείνη φέρεται να είχε κάνει το τηλεφώνημα στο αστυνομικό τμήμα της Φιλοθέης εκ μέρους του. Μέχρι αυτή τη στιγμή η Δέσποινα Βανδή δεν έχει κάνει κάποια δήλωση στα Μέσα.

Πού βρέθηκε σήμερα η Δέσποινα Βανδή

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, η Δέσποινα Βανδή με την κόρη της Μελίνα Νικολαΐδη είχαν ξεκινήσει να κάνουν μαζί ένα πολύωρο και απαιτητικό γύρισμα για τη νέα σειρά προιόντων ομορφιάς που έχουν δημιουργήσει με την ονομασία Bold and Brave. Είναι ένα κοινό τους επαγγελματικό βήμα που προετοιμάζουν εδώ και αρκετό καιρό και θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα στην ελληνική αγορά. Το γύρισμα αυτό δεν θα μπορούσε να αναβληθεί αφού τις επόμενες μέρες η Μελίνα θα επιστρέψει στο Λονδίνο για το μεταπτυχιακό της.

Την Παρασκευή η Δέσποινα Βανδή θα πρέπει να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη αφού συνεχίζονται κανονικά οι sold out εμφανίσεις της στο κλαμπ Mona Λisa, ενώ ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης είχε ήδη κανονίσει να την ακολουθήσει– την περασμένη Παρασκευή δεν έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της γιατί την επόμενη μέρα ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού με αποτέλεσμα να παρεβρεθεί μαζί με τη Δανάη Παππά στο μεγάλο κρητικό γλέντι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.