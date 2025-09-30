Ποιον ενημέρωσατε, ποιες «Αρχές» και πότε κύριε Μπισμπίκη;

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας σας διαψεύδει δημοσίως, οι άνθρωποι που βρέθηκαν με χτυπημένα αυτοκίνητα δηλώνουν στις κάμερες ότι κατέβηκαν το πρωί και είδαν τις ζημιές (μάλιστα, μία κυρία που έτυχε να παρακολουθήσω λέει ότι το δικό της ΙΧ το βρήκε «εντελώς κατεστραμμένο») και σας ασκήθηκε ήδη δίωξη για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος.

Σας βρίσκω θυμωμένο και όχι εντελώς ειλικρινή στο βίντεο με τις δηλώσεις σας, έξω από το αστυνομικό τμήμα τη Δευτέρα.

Το «δεν κρύφτηκα, ενημέρωσα τις Αρχές και την Αστυνομία, αυτή είναι η αλήθεια» που είπατε κοιτάζοντας δεξιά κι αριστερά, αλλά όχι κατευθείαν στην κάμερα και στα μάτια όσων σας παρακολουθούν, δεν πείθει. Όχι γιατί δεν σας εμπιστευόμαστε ως άνθρωπο, ή δεν σας εκτιμούμε ως δημιουργό. Αλλά γιατί είναι μισή απάντηση.

Μία ολοκληρωμένη απάντηση θα περιλάμβανε «ονόματα και διευθύνσεις». Δηλαδή:

το ποιόν (αξιωματικό υπηρεσίας ή άλλον;) ενημέρωσε ο κύριος Μπισμπίκης και αν το έπραξε ή όχι αυτοπροσώπως

το ποιά άλλη «Αρχή» ενημέρωσε, εφόσον κάνει λόγο για Αρχές αφήνοντας να εννοηθεί (και) εκτός της Αστυνομίας

και πότε ακριβώς ενημέρωσε – γιατί έχει τεράστια σημασία και αυτό το γνωρίζει και το αντιλαμβάνεται

Επί του παρόντος, αντί απαντήσεων η μπάλα …εκτοξεύθηκε στην εξέδρα.

Ο κύριος Μπισμπίκης δηλώνει ότι λυπάται για την ταλαιπωρία, που όμως μεταφράζεται σε φθορά περιουσιών και κόπο/χρόνο πολύτιμο για τους άτυχους ιδιοκτήτες των ΙΧ που βρέθηκαν στο δρόμο του.

Η λέξη συγνώμη δεν ακούστηκε δημόσια ποτέ. Το θεωρεί σωστό ο ίδιος και πιστεύει ότι συνάδει με την ιδιότητα και τον βίο ενός ανθρώπου που συνδέεται με τον Πολιτισμό;

Κι ένα τελευταίο: Αν θέλετε εμείς οι δημοσιογράφοι να δείξουμε και να πούμε περισσότερα για τον Πολιτισμό και το Θέατρο, όπως ελαφρώς ειρωνικά συστήσατε στους ρεπόρτερ που σας συνάντησαν, βοηθήστε κι εσείς λίγο. Εχετε ακούσει τι σημαίνει «πρότυπο για τους νέους και την κοινωνία»;

Ξανασκεφτείτε το, σας περιμένουμε.

