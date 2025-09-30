Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μίλησε για το τροχαίο που έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Φιλοθέη, όπου ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα ΙΧ και στη συνέχεια αποχώρησε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, ο Β. Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις αρχές, αλλά ένα τρίτο πρόσωπο ήταν αυτό που ειδοποίησε την Αστυνομία για το περιστατικό με τα σταθμευμένα οχήματα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε για τον Β. Μπισμπίκη, «σίγουρα δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις αρχές. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο επικοινώνησε και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε ότι ο πελάτης της, συνεργάτης της ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη και αποχώρηση από το σημείο».

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε επίσης για τον νέο ΚΟΚ, πως αν κάποιος εμπλακεί σε τροχαίο που έχει υλικές ζημιές, πρέπει να παραμείνει στο σημείο και να καλέσει το 100, ενημερώνοντας την Αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική για τις αποζημιώσεις αστικής φύσεως.

Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία – όπως και έγινε στην περίπτωση του ηθοποιού – και η σύλληψη του οδηγού που έχει εγκαταλείψει το σημείο ακόμη και αν πρόκειται μόνο για υλικές ζημιές.

«Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και ορίζει ότι ο ίδιος οδηγός που έχει προκαλέσει το τροχαίο και τις υλικές ζημιές πρέπει να ενημερώσει την αστυνομία και να παρέχει οποιαδήποτε δυνατή συνδρομή», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, τηλεφώνημα δέχθηκε το Αστυνομικό Τμήμα της Φιλοθέης και όχι το κέντρο της Άμεσης Δράσης, οπότε δεν υπάρχει καταγραφή της συνομιλίας.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αναφέρθηκε ένα περιστατικό υλικών ζημιών, ότι συμβαίνει τη στιγμή που τηλεφωνεί η γυναίκα αυτή, η οποία δεν ήταν η ίδια εμπλεκόμενη στο τροχαίο, όπως ανέφερε, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο.

Εξετάζεται αν έδωσε πλήρη στοιχεία, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και σίγουρα δεν ανέφερε ότι ο οδηγός έχει εγκαταλείψει το σημείο από την προηγούμενη μέρα», υποστήριξε η κ. Δημογλίδου και πρόσθεσε: «Όταν μιλάμε για υλικές ζημιές, εκεί επιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να αποχωρήσει ο οδηγός από το σημείο».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η καταγραφή από την Τροχαία έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου και έπειτα ξεκίνησε η αναζήτηση του οδηγού του οχήματος, όπως και του ίδιου του οχήματος. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους κατοίκους της περιοχής.

«Ήταν δύσκολο να ταυτοποιηθεί το όχημα και στη συνέχεια ο οδηγός, καθώς αποδείχτηκε ότι το όχημα ανήκει σε κάποια εταιρεία. Βέβαια πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που ενημερώθηκε ο οδηγός έφτασε άμεσα στο τμήμα της περιοχής και αποδέχτηκε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα» κατέληξε.

