Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος είχε παραπεμφθεί στο αυτόφωρο. Στο μεταξύ αφέθηκε ελεύθερος.

Δίωξη για πλημμέλημα ασκήθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του που πάνω σε άλλη οχήματα, προκαλώντας τους φθορές και εγκαταλείποντας το σημείο, τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/9).

Συγκεκριμένα του ασκήθηκε ασκήθηκε δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.

Με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών σε τροχαίο και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές.

Πώς έφθασαν στον Β. Μπισμπίκη οι αστυνομικοί – Τι δηλώνει ο ίδιος

Στις 8.30 το πρωί του Σαββάτου η Αστυνομία δέχθηκε τα πρώτα τηλεφωνήματα από κατοίκους της Φιλοθέης, οι οποίοι είδαν με ζημιές τις περιουσίες τους και ζητούσαν οι ένστολοι να τις καταγράψουν, προκειμένου να αξιώσουν αποζημιώσεις.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ πήγαν στην οδό Δοϊράνης και πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι κάποιο όχημα προσέκρουσε στα σταθμευμένα και ξεκίνησαν να το αναζητούν. Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό κατέληξαν ότι το υπαίτιο αυτοκίνητο ήταν ένα 4Χ4 τύπου αγροτικό όχημα, μαύρου χρώματος, αλλά οι γωνίες λήψεις των βίντεο δεν ήταν τέτοιες, που να καταγραφεί η πινακίδα με τον αριθμό κυκλοφορίας του. Έτσι οι αστυνομικοί βήμα – βήμα ξεκίνησαν να το αναζητούν στην περιοχή και το εντόπισαν λίγα στενά πιο μακριά σταθμευμένο.

Από τον αριθμό κυκλοφορίας είδαν ότι είναι μισθωμένο, μέσω leasing, στο όνομα τού γνωστού ηθοποιού και έτσι τον αναζήτησαν στο σπίτι του, το πρωί της Κυριακής. Για αρκετή ώρα, κανένας δεν άνοιξε την πόρτα, αλλά κάποια στιγμή εμφανίστηκαν δύο άτομα, τα οποία δήλωσαν ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης απουσίαζε και εκείνα τον κάλεσαν στο τηλέφωνο και τον ενημέρωσαν ότι τον αναζητούν από την Αστυνομία και ότι πρέπει να παρουσιαστεί στην Τροχαία της Κηφισιάς, όπως και έπραξε.

«Ήμουν νηφάλιος, δεν είχα πιει»

Στα δικαστήρια, όπου οδηγήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Ήμουν νηφάλιος, δεν είχα πιει. Ακολούθησα όλη την διαδικασία, δεν εγκατέλειψα το σημείο. Άφησα και χαρτί στα αυτοκίνητα που τράκαρα. Κάλεσα την ασφαλιστική και ειδοποίησα το τμήμα Φιλοθέης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς προέκυψε ότι τράκαρα 20 αυτοκίνητα που λέγανε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Όπως πήγαινα στο δρόμο έστριψα δεξιά, εκείνη την ώρα γλίστρησε το αυτοκίνητο και χτύπησα τα σταθμευμένα οχήματα. Δεν προσπάθησα να κρύψω κάτι αλλωστε το αυτοκίνητο μου ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι μου. Πριν εμφανιστώ σε τηλεοπτική εκπομπή το πρωί του Σαββάτου είχα ειδοποιήσει και είχε έρθει ήδη η ασφαλιστική και είχα δώσει τα στοιχεία μου στο τμήμα. Την άλλη ημέρα με πήραν τηλέφωνο και πήγα στο Τμήμα».

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση τού άρθρου 47 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ήτοι εγκατάλειψη οχημάτων.

