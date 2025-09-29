Δήλωση του Βασίλη Μπισμπίκη, σχετικά με το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27/9, εξασφάλισε η εκπομπή «Super Κατερίνα».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα ξημερώματα του Σαββάτου ο γνωστός ηθοποιός προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μάντρα, στην περιοχή της Φιλοθέης, πέφτοντας πάνω τους με το όχημά του.

Πριν από λίγα λεπτά ο γνωστός ηθοποιός έφτασε έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βρίσκεται ενώπιον του εισαγγελέα για άσκηση ποινικής δίωξης.

Οι καταγγελίες οδήγησαν στην αναζήτησή του από την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Κυριακής στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής, όπου και εξετάστηκε από τις αρχές. Στο τμήμα προσήλθαν και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δήλωσαν επίσημα τις ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους.

«Η αστυνομία πήγε σπίτι του, δεν ήταν εκεί αλλά όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι αναζητείται και πήγε στην Τροχαία. Αυτό έγινε την Κυριακή το μεσημέρι. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει ο ίδιος τους ιδιοκτήτες των οχημάτων ή την Τροχαία», δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Μπισμπίκης: «Τηλεφώνησα στο τμήμα και δήλωσα τι συνέβη»

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου η εκπομπή «Super Κατερίνα» παρουσίασε μία δήλωση του Βασίλη Μπισμπίκη σχετικά με όσα συνέβησαν.

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη, και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε τις ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα», ανέφερε ο ηθοποιός.

Δείτε βίντεο από το σημείο που έγινε το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη στη Φιλοθέη