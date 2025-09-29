Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, γκαραζόπορτα και σε μαντρότοιχο, επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός φέρεται να εγκατέλειψε το δικό του όχημα σε απόσταση 400 μέτρων. Την ίδια ημέρα εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου καθώς έγιναν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ.

«Κατά τις 2 τα ξημερώματα άκουσα τράνταγμα ενώ βρισκόμουν στο δωμάτιό μου και νόμιζα ότι έγινε σεισμός», δήλωσε κάτοικος της Φιλοθέης.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης, και συνελήφθη.

Κρατήθηκε όλη τη νύχτα στο Α.Τ. Κηφισιάς και σήμερα θα οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

O ηθοποιός ανέφερε ότι λίγες ώρες νωρίτερα βρισκόταν στο υπαίθριο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση. Το ενδεχόμενο να οδηγούσε τα ξημερώματα του Σαββάτου υπό την επήρεια αλκοόλ είναι υπό διερεύνηση.

Συγκεκριμένα ο ηθοποιός διασκέδαζε λίγες ώρες νωρίτερα από το συμβάν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο τοπικός σύλλογος Κρητών. Ο Β. Μπισμίκης έκατσε με την παρέα του σε τραπέζι ενώ κάποια στιγμή ανέβηκε στη σκηνή, τραγούδησε και χόρεψε από γνωστό κρητικό λυράρη.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης – σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του – επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα και ξεκίνησε για το σπίτι του, ωστόσο στη διαδρομή προκλήθηκε το τροχαίο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διάρκεια του ίδιου γλεντιού σημειώθηκε και σοβαρό επεισόδιο με εμπλοκή περίπου 20 ατόμων. Δύο εξ αυτών τραυματίστηκαν σοβαρά από μαχαίρι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των Αρχών.

«Ήρθα στο τμήμα να κάνω μια δήλωση γιατί με ειδοποίησαν από την Αστυνομία για φθορές σε δυο οχήματα. Δεν έχω συλληφθεί», δήλωσε ο Β. Μπισμπίκης και πρόσθεσε: “Σε μια στροφή βρήκα δυο οχήματα κοντά στο σπίτι μου στη Φιλοθέη με ένα αγροτικό αυτοκίνητο Ford Raptor που έχω και αυτό είναι όλο. Πρώτη φορά “βρίσκω” σε αυτοκίνητο και ήρθα να κάνω τη δήλωσή μου”.

Γιατί δεν έγινε αλκοτέστ

Διευκρινίσεις για τη σύλληψη του Μπισμπίκη έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε (ΣΚΑΪ), «η αστυνομία πήγε σπίτι του, δεν ήταν εκεί αλλά όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι αναζητείται και πήγε στην Τροχαία. Αυτό έγινε την Κυριακή το μεσημέρι. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει ο ίδιος τους ιδιοκτήτες των οχημάτων ή την Τροχαία».

Αφού υπενθύμισε ότι «με τον νέο ΚΟΚ, σε τροχαίο με υλικές ζημιές και εγκατάλειψη ο οδηγός συλλαμβάνεται και υπάρχει ποινική δίωξη που μπορεί να φέρει φυλάκιση έως 3 έτη», η Κ. Δημογλίδου απάντησε στο ερώτημα αν έγινε αλκοτέστ στον ηθοποιό λέγοντας: «Δεν έχει νόημα να γίνει αλκοτέστ γιατί είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες (σ.σ. από το συμβάν)».

