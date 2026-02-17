Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο Χρήστος Μαυρίκης, μετά τη σύλληψή του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα Σπάτα, μετά τους πυροβολισμούς στον αέρα και ταμπουρωθεί στο σπίτι του.
Ο 71χρονος, γνωστός για την υπόθεση των υποκλοπών τη δεκαετία του 1990, εντοπίστηκε σε παρακείμενο χωράφι μετά από τρίωρη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Η κατάσταση οδηγήθηκε στα άκρα όταν ο 71χρονος φέρεται να ήρθε σε διαπληκτισμό με άνδρα αλβανικής καταγωγής και πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά που κάλεσαν την αστυνομία. Στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.