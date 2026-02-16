Άνδρας πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα έξω από το σπίτι του στην οδό Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε αυτό. Έχει απασχολήσει τις αρχές για πλήθος αδικημάτων. Στο σημείο έσπευσε διαπραγματευτής.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας τον Μάιο του 2025 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού και έκτοτε βρίσκεται σε κατ´οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι») .

Βάσει σχετικών αναφορών σε ΜΜΕ, πρόκειται για τον Χρήστο Μαυρίκη.