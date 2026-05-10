“Η δίκαιη κρίση βέβαια δε φωλιάζει / στα μάτια των θνητών που πριν να μάθουν / καλά το χαρακτήρα κάποιου, μόνο / την όψη του θωρώντας, τον μισούνε, / κι ας μην τους έχει εκείνος διόλου βλάψει» (Ευριπίδης, «Μήδεια», στιχ. 218-22)
Μπορεί η Μάνα του “Επιταφίου” του Ρίτσου να οδύρεται πάνω από το νεκρό πτώμα του σκοτωμένου παιδιού της. Μπορεί η Μάνα-Παναγιά του Βάρναλη να σκέπτεται μέσα στην οδύνη της για τον θάνατο του γιού της-Ιησού τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να τον κρύψει και να τον σώσει από τους κακούς. Μπορεί η ίδια η Μάνα-Παναγία στον ”Επιτάφιο Θρήνο” (περισσότερο ως ανθρώπινη μάνα και λιγότερο ως μάνα του Θεανθρώπου) της να εκφράζει τον πόνο της με γοερό τρόπο για τον αδικοχαμένο γιο της.
Πολλά μπορεί… από μία Μάνα ή από όλες τις Μάνες που θρηνούν το νεκρό παιδί τους. Είχαν άλλα όνειρα για το παιδί τους… Θα μπορούσαν να σκοτώσουν όποιον θα τολμούσε να βλάψει το παιδί τους…
Να, όμως, που κάποια άλλη Μάνα, η Μήδεια, σκοτώνει η ίδια τα παιδιά της για να εκδικηθεί τον άνδρα της, τον Ιάσονα.
«Ω τέκνα! / κατάρατα μάνας πανάθλιας, / να χαθείτε κι εσείς κι ο γονιός σας / και το σπίτι να πάει κατ΄ ανέμου» («Μήδεια», στιχ. 113-115).
Η ευριπίδειος Μήδεια κινείται στα όρια του ανοίκειου και του αποκρουστικού από την μία πλευρά και στα όρια της κατανόησης, της συμπάθειας και της λύπησης για όσα πάσχει ως γυναίκα, ως σύζυγος και ως κάτοικος σε μία ξένη χώρα στο βαθμό που περιγράφεται ως “μάγισσα βαρβαρικής καταγωγής”.
Τραγικό πρόσωπο για όσα πράττει και όσα πάσχει ως γυναίκα και σύζυγος αλλά και ως Μάνα.
Η Μήδεια προβάλλεται ως ένας άτυπος εκπρόσωπος-σύμβολο ενός ιδιότυπου φεμινισμού ενάντια στην ανδροκρατούμενη εξουσία του Ιάσονα την ίδια στιγμή που χρησιμοποιεί όλες τις μεθοδεύσεις των ανδρών (εγκλήματα – εκδίκηση τιμής).
“Η Μήδεια είναι βάρβαρη γυναίκα, που συμπεριφέρεται ως Έλληνας άνδρα” (Allan)
Στο βάθος του ψυχισμού της η Μήδεια μπορεί να είναι μία ευαίσθητη γυναίκακαι Μάνα, αλλά ταυτόχρονα και μία πηγή από όπου ξεχειλίζει η λάβα της οργής. Η Μήδεια είναι ένα ηφαίστειο θυμού που ζητά διέξοδο με την εκδίκηση.
Σκληρή και αδίστακτη φόνισσα-παιδοκτόνος που ωστόσο καταφεύγει στην «φιλόξενη» Αθήνα με την βοήθεια κάποιου θεού κι έτσι αποφεύγει την ανθρώπινη τιμωρία. Για την θεϊκή τιμωρία αποφασίζουν οι Θεοί της πόλης
Η Μήδεια είναι μία μορφή φρικιαστική μέσα στην τραγικότητά της και στις πολλές της αντιφάσεις.
Η προδομένη σύζυγος Μήδεια φαίνεται να αποκτά το ηθικό πλεονέκτημα της εκδίκησης, αλλά όταν σκοτώνει τα παιδιά της διαπράττει Ύβρη που την καθιστά αποκρουστικό πρόσωπο.
«Γιατί πάντα το μέτρο νικά, φτάνει μόνο / τ΄ όνομά του να πεις κι αν το κάμεις / κυβερνήτη στα έργα σου, / τότε ωφέλειες θα βρεις μοναχά. / πράξεις πάνω απ΄ το μέτρο ποτέ / στους ανθρώπους δε φέρνουν καλό. / πιο τρανές συμφορές σ΄ ένα σπίτι σωρεύουν, / αν θυμός θεϊκός το χτυπήσει» («Μήδεια», στιχ. 125-130)
Στον δραματικό μονόλογό της αποκρυσταλλώνονται τα διλήμματα, οι αντιφάσεις και ο εσωτερικός της διχασμός. Ένας διχασμός που δεν επωάζεται στο δίπολο Λογική-Πάθος αλλά στην επιλογή εκείνου του τρόπου και του μέσου με το οποίο θα επιφέρει το μέγιστο πλήγμα-πόνο στον Ιάσονα. Ο Θυμός της θολώνει το Νου της και φτάνει στην παιδοκτονία.
«…Πιο μεγάλος / είναι ο θυμός από τα λογικά μου, / αυτός που τα δεινά γεννάει του κόσμου» («Μήδεια», στιχ. 1079-80)
Ο μονόλογός της συνιστά ένα από τα κορυφαία κομμάτια της αρχαιοελληνικής δραματουργίας. Η ωμότητα της πράξης της-παιδοκτονίας κινείται έξω από κάθε κώδικα ηθικών αξιών που ωστόσο προκαλεί στους θεατές τον φόβο και το έλεος. Κι αυτό γιατί ο Ευριπίδης στην τραγωδία του «Μήδεια» εισχωρώντας στα άδυτα του γυναικείου ψυχισμού καταγράφει και αποκωδικοποιεί τα κύματα των συναισθημάτων μιας γυναίκας που οδηγείται από τη ζήλια της και το εκδικητικό της μένος σε οριακές καταστάσεις (παιδοκτονία)
Το μητρικό ένστικτο και η μητρική αγάπη υποχωρούν και θρυμματίζονται μπροστά στο πάθος για εκδίκηση.
Θυσιάζει-σκοτώνει τα παιδιά της για να προκαλέσει τον απόλυτο πόνο στον Ιάσονα, ενώ θα μπορούσε να
«Γιατί τον άνδρα μου έτσι θα πληγώσω» («Μήδεια», στιχ. 817.)
ΜΗΔΕΙΑ: Μία Μάνα που με την παιδοκτονία της σχετικοποιεί το σώμα του Δικαίου, της Ηθικής και της Λογικής.
ΜΗΔΕΙΑ: Μία Μάνα που με τις πράξεις, τα πάθη της και τις θυελλώδεις εσωτερικές της συγκρούσεις ίσως θα ανάγκαζε τον Αριστοτέλη να ξαναγράψει τον ορισμό της Τραγωδίας.
ΜΗΔΕΙΑ: Μία Μάνα που μάς υποχρεώνει να ξανα-Ορίσουμε την έννοια του τραγικού και της ανθρώπινης Ύβρης. Σε μια παιδοκτονία πώς μπορείς να ορίσεις τις έννοιες Νέμεσις και Τίσις; Υπάρχουν οι κατάλληλες λέξεις ή πρέπει να εφεύρουμε, να πλάσουμε άλλες καινούριες;
ΕΥΡΙΠΙΔΗ “Μήδεια”, (στ. 1021-1080)