Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών προκάλεσαν οι εξελίξεις κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού με το προσωνύμιο «Φραπές», ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τη διαβίβαση σχετικών εγγράφων από τη Βουλή στην Εισαγγελία, διατάχθηκε άμεσα κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα, εστιάζοντας στον κ. Ξυλούρη και στην άρνησή του να καταθέσει, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κατηγορηματικά την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Η έρευνα εξετάζει εάν η άρνησή του να καταθέσει κατά τη δεύτερη κλήση του στην εξεταστική επιτροπή συνιστά το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέλεση του αδικήματος, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου και οι Αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Αν μέχρι τα μεσάνυχτα ολοκληρωθεί η προανάκριση, θα κινηθεί η διαδικασία σύλληψης του κ. Ξυλούρη.

Εισαγγελική έρευνα για «Φραπέ»: Τι προηγήθηκε

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Εξεταστική Επιτροπή αποφάσισε τη διαβίβαση άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ακόμα και στα πλαίσια του αυτοφώρου, όλων των πρακτικών της εξέτασης του Γιώργου Ξυλούρη, μαζί με το υπόμνημα του που κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή, προκειμένου να διερευνήσει αν έχει τελεστεί από πλευράς του οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.

Την πρόταση κατέθεσε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης και υπερψηφίστηκε μόνο από τους κυβερνητικούς βουλευτές – μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από ονομαστική ψηφοφορία.

Όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης συντάχθηκαν στην πρόταση ότι πρέπει να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία για τον μάρτυρα, ώστε να διαπιστωθεί αν ο μάρτυρας έχει το δικαίωμα της σιωπής που επικαλέστηκε ή αν τέλεσε το αδίκημα της απείθειας.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, πρότεινε να οδηγηθεί ο μάρτυρας, με συνοδεία αστυνομικού υπηρεσίας, στον αρμόδιο εισαγγελέα και αυτός να αποφασίσει αν θα κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία εναντίον του, αφού του διαβιβαστούν άμεσα τα πρακτικά της σημερινής του κατάθεσης στην Εξεταστική μαζί με το υπόμνημα του.

Είχαν προηγηθεί πολλοί και έντονοι λεκτικοί διαξιφισμοί, μεταξύ βουλευτών ΝΔ και Αντιπολίτευσης, αλλά ιδιαίτερα ανάμεσα στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον πρώτο να την κατηγορεί για αντικοινοβουλευτική, αντιδημοκρατική και φασιστική συμπεριφορά και προειδοποίησε ότι θα την παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε στα ύψη όταν η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του κ. Ξυλούρη, να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και να συλληφθεί.

«Ζητήστε από τον μάρτυρα να μη αποχωρήσει. Γυρίστε τον πίσω μέχρι να πάρουμε απόφαση για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής την κατηγόρησε ότι «συστηματικά παρεμποδίζει και διαταράσσει τις συνεδριάσεις της Εξεταστικής και το έργο των μελών της» προειδοποιώντας ότι δεν θα δεχτεί άλλη διακοπή.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι πρέπει να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία και η σύλληψη του μάρτυρα, καταγγέλλοντας ότι «ο κ. Ξυλούρης εκτόξευσε απειλές εναντίον μου ότι θα με σκοτώσει και θα μου στρίψει το λαρύγγι».

Παράλληλα, κατηγόρησε τους βουλευτές της ΝΔ ότι «όχι απλώς καλύπτουν έναν κακοποιό, έναν εγκληματία, αλλά τον προστατεύουν και τον υποθάλπτουν».

Μάλιστα όταν η κ. Κωνσταντοπούλου συνάντησε έξω από την Επιτροπή, στον διάδρομο, τον κ. Ξυλούρη -μετά από 10λεπτη διακοπή των εργασιών- τον κάλεσε με έντονο ύφος να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις απειλές εναντίον της, αλλά ο ίδιος απέφυγε να πει οτιδήποτε.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής ανέφερε ότι «όχι μόνο είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο, αλλά είναι και ποινικό αδίκημα αν έχει όντως αποδειχθεί ότι έχει διαπραχθεί» η απειλή κατά της ζωής της κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πουλάς, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν έχει εκτοξεύσει μπροστά του ο κ. Ξυλούρης απειλές κατά της κ. Κωνσταντοπούλου, απάντησε ότι του είπε μόνο, «αγανακτισμένα, εγώ θα προστατέψω την τιμή και την υπόληψη μου».

Οι συνεχιζόμενες κατηγορίες της κ. Κωνσταντοπούλου εναντίον βουλευτών της ΝΔ, και ιδιαίτερα η επίθεση της κατά της βουλευτού της ΝΔ και αντιπροέδρου της Εξεταστικής, Μαρίας Συρεγγέλα, με την φράση «σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν, αφήνετε τον μάρτυρα να απειλεί» προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία του κ. Λαζαρίδη.

«Καταδικάζουμε και καλούμε και τα άλλα κόμματα αν έχουν την δύναμη να το κάνουν και να καταδικάσουν την σεξιστική επίθεση της κ. Κωνσταντοπούλου εναντίον της κ. Συρεγγέλα», είπε ο κ. Λαζαρίδης.

«Είστε γελοίος, καλύπτετε έναν κακοποιό» σχολίασε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Εσείς είστε η ντροπή της Βουλής», αντέτεινε ο κ. Λαζαρίδης, ενώ όταν η κ. Κωνσταντοπούλου συνέχισε τις κατηγορίες ο πρόεδρος της Εξεταστικής την κατηγόρησε ότι «σκόπιμα διαταράσσει την συνεδρίαση της Επιτροπής, γιατί δεν θέλει να ολοκληρωθεί».

«Είναι οφθαλμοφανές ότι κάποιος διαταράσσει σκόπιμα την συνεδρίαση. Είναι απαράδεκτη, αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική η συμπεριφορά σας, αλλά θα ολοκληρώσουμε με τον μάρτυρα», τόνισε ο κ. Νικολακόπουλος.

Από την πλευρά της, η κ. Αποστολάκη επεσήμανε ότι «εκφράζοντας το σύνολο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στην Εξεταστική καταδικάζουμε λεκτικές επιθέσεις πολύ περισσότερο με σεξιστικό περιεχόμενο όπως αυτό που ακούστηκε».

«Είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε επίθεση από όπου και αν προέρχεται», ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

Ο εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, σχολιάζοντας τις καταγγελίες της κ. Κωνσταντοπούλου για απειλές εναντίον της από τον κ. Ξυλούρη, σημείωσε ότι « με βάσει αυτά που είδαμε από την συμπεριφορά του μάρτυρα, αλλά και τις επισυνδέσεις, δεν πέφτω από τα σύννεφα αν λάβουμε σοβαρά την καταγγελία».

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Μπούμπας, σημείωσε ότι «η Εξεταστική έχει μετατραπεί σε καφενείο» προσθέτοντας ότι «έγιναν δύο διαφορετικά επεισόδια, το ένα αφορά φραστικό επίπεδο πολιτισμού, και το άλλο έχει να κάνει με απειλή ζωής».

«Στο ζήτημα της απειλής ζωής, αν όντως έχει γίνει, και στην άρνηση μαρτυρίας είναι υποχρέωση της Εξεταστικής να ασκήσει τις αρμοδιότητες της», υπογράμμισε ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ, Γιώργος Ρούντας.

«Εφόσον οι απειλές υπήρξαν είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες και είναι καθαρό ότι πρέπει να παρθούν όλα τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος», τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, και πρόσθεσε ότι «το κυνήγι εντυπώσεων οδηγεί σε ακρότητες, οι οποίες πρέπει να καταδικάζονται».

Πηγή: dikastiko.gr