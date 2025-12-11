Θυελλώδης ήταν η εξέταση του «Φραπέ», κατά κόσμον Γιώργου Ξυλούρη, από την Ζωή Κωνσταντοπούλου με τους δυο να έρχονται αρκετές φορές σε σκληρή αντιπαράθεση. Αξιοσημείωτο, επιπλέον, το γεγονός πως απαντώντας σε ερωτήσεις της Ευαγγελίας Λιακούλη, ο Γιώργος Ξυλούρης είπε πως «Τζιτζής είναι το παρατσούκλι μου, όχι Φραπές».

Τα «αίματα άναψαν» μεταξύ του Γιώργου Ξυλούρη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στους επίμαχους διαλόγους της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο διάλογος είναι ενδεικτικός της έντασης που επικράτησε:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…

Γιώργος Ξυλούρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Απαντήστε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ#$%λώνατε την Παπανδρεου. Απαντηστε.

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στην μια λετε πως θα γαμ!@#ήσετε, στην άλλη πως θα ξεκ@#$λώσετε. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις! Τον προστατεύετε! Τι υπάλληλος είστε!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε! Απαξιώ να απαντησω.

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.

Το μεταξύ τους σκληρό ματς συνεχίστηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε ερωτήματα για την Πόρσε που έχει στην κατοχή του ο γιος του «Φραπέ», με τον μάρτυρα να της απαντά στον ενικό. Ο διάλογος είναι ενδεικτικός της έντασης που ακολούθησε:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από που απέκτησε ο Πόρσε ο γιος σας;

Γιώργος Ξυλούρης: Κανονικά δηλωμένη είναι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που την βρήκε;

Γιώργος Ξυλούρης: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε. Για ίντα;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που τα βρήκε τα λεφτά;

Γιώργος Ξυλούρης: Λογίστρια είστε; Ελεύθερος επαγγελματίας είναι. Δεν ξερω με τι ασχολείται τώρα. Γιατί να μην έχει;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που τα βρήκε τα χρήματα;

Γιώργος Ξυλούρης: Σοβαρά το λες; Γιατί να μην έχει;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι και να μιλάς στον πληθυντικό και να μην με απειλείς εμένα.

Γιώργος Ξυλούρης: Ψάξε το γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αρα ειναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη! Τι επιχείρηση έχει; Απαντησε με τι ασχολείται και έχει Πόρσε! Και κυκλοφορεί στο χωριό…

Γιώργος Ξυλούρης: Την πήρε το ‘20, το ‘21.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μέσα στην πανδημία.

Γιώργος Ξυλούρης: Το 2019 την πηρε. 47 χιλιαδες την πήρε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από που τα βρήκε;

Γιώργος Ξυλούρης: Τα βρηκε, δεν είναι άπορος. Πατέρας του είμαι!

Ο μάρτυρας, κατά την διάρκεια της εξέτασης του από την Ζωή Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε πως είναι κομματάρχης της ΝΔ, καθώς και πως «είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη» με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιμένει να κάνει λόγο για «πρακτικές μαφίας» και «ομερτά».

Ο διάλογος της μεγάλης έντασης είναι ο εξής:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ομερτά λέγεται στις μαφίες ο όρκος σιωπής.

Γιώργος Ξυλούρης: Να στε καλά που με ενημερώνετε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε κομματάρχης της ΝΔ κύριε;

Γιώργος Ξυλούρης: Όχι, καμία σχέση. Ψάξτε τα μητρώα. Ψάχνω να βρω που θα βρεθώ τώρα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ειρωνείες όχι εδώ. Είμαι ειδική στα θέματα μαφιών. Στην Ιταλία σκότωναν εισαγγελείς. Γνωρίζατε τι ερευνά και ποιος. Από που;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν εγνώριζα εγώ τέτοια πράγματα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα παλικάρια δεν αρνούνται αυτά που έχουν πει. Γιώργη, όπως σας φωνάζουν. Σας διαβάζω τι έχετε πει στις συνομιλίες της δικογραφίας. Για εξηγήστε ποιος σας είπε οτι σας ερευνά η ευρωπαία εισαγγελέας.

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Παραδέχεστε πως εμπλέκεστε σε σχεδιο εξόντωσης εισαγγελικής λειτουργού…

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής. Δεν ήξερα τι ερευνούσε η εισαγγελέας ούτε είναι δικιά μου η συνομιλία ούτε θα απαντήσω σε κάτι που δεν γνωρίζω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι αληθής η συνομιλία;

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα της σιωπής. Δεν απαντώ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ποιος είναι ο δικηγόρος σας που σας συμβουλευει με αυτό τον τρόπο;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν θυμάμαι το όνομα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζετε τους Μαγειρία και Σεμερτζίδου;

Γιώργος Ξυλούρης: Ποτέ.

«Τζιτζής, όχι “Φραπές”»

Κατά την εξέταση του από την Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Ξυλούρης αποκάλυψε, σε σχέση με το προσωνύμιο που έχει γίνει γνωστότερος, πως «Τζιτζής είναι το παρατσούκλι μου, όχι Φραπές».