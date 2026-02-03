Σε «ηλεκτρισμένο κλίμα» η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γράφει» την τελευταία πράξη των συνεδριάσεων της με την κατάθεση του πρώην υπουργού Σωτήρη Χατζηγάκη αλλά και την απόφαση που έλαβε, όπως ήταν προγραμματισμένο, σε σχέση με τον χρόνο υποβολής των πορισματικών θέσεων των κομμάτων. Η πρόταση της «γαλάζιας» πλειοψηφίας, έτσι όπως αποτυπώθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, είναι οι πορισματικές θέσεις να κατατεθούν μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου και στην συνέχεια στις 26 του μήνα να συζητηθούν στη τελευταία συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακολούθως στις 27 Φεβρουαρίου το πόρισμα θα υποβληθεί στον πρόεδρο της Βουλής.

Η αντιπολίτευση μίλησε για «συσκότιση» και «συγκάλυψη», εστιάζοντας στην απόρριψη αιτημάτων γύρω από την κλήτευση κρίσιμων, όπως θεωρεί, μαρτύρων, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε τόσο στο προεδρείο της εξεταστικής όσο και στον «γαλάζιο» εισηγητή Μακάριο Λαζαρίδη διαφωνώντας με την ολοκλήρωση των εργασιών. Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβαλε στο στόχαστρο της τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή συμφώνησαν με την προτεινόμενη προθεσμία υποβολής πορίσματος, κάνοντας λόγο για «χλιαρή» αντίδραση των δυο κομμάτων μπροστά στο – όπως υποστήριξε – «μπάζωμα» της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ακούμε πως θα έρθει νέα δικογραφία με 50 βουλευτές. Ανησυχούν μήπως και άλλα κόμματα; Θα συναινέσει η αντιπολίτευση στη συγκάλυψη;» έθεσε το ερώτημα η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τα δυο κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ τα κατηγόρησε πως αποδεχόμενα το κλείσιμο των εργασιών της, συμπράττουν στην συγκάλυψη της υπόθεσης.

Η Μιλένα Αποστολάκη, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τόνισε με νόημα πως το κόμμα της λογοδοτεί μόνο στους πολίτες, σημειώνοντας πως έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή το κλείσιμο των εργασιών της επιτροπής. Ο Κώστας Μπάρκας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φέρει ευθύνη για την ολοκλήρωση της εξεταστικής, επισημαίνοντας πως είναι αποκλειστική ευθύνη της πλειοψηφίας.

Άγρια κόντρα Ζωής με το προεδρείο της εξεταστικής

Κατά την διάρκεια της συζήτησης για τον «οδικό χάρτη» του χρονοδιαγράμματος των πορισματικών θέσεων των κομμάτων η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για «δικτατορίσκους» επιτιθέμενη κατά του προέδρου της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλου.

Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι που καταγράφηκαν την ώρα της συνεδρίασης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε στρατηγός, ούτε ο Παπαδόπουλος.

Μακάριος Λαζαρίδης: Να ακούγονται τα ονόματα δικτατόρων μέσα στην επιτροπή, δεν περιποιεί τιμή…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αφού κάποιοι τον μιμείστε, να ακούγονται.

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Μην αναφέρετε τέτοια ονόματα. Μην λειτουργείτε με αυτό τον τρόπο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε τους Σπαρτιάτες εξαπτέρυγο.

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δικές σας τέτοιες συμπεριφορές βλέπουμε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δικές σας είναι οι φασίζουσες συμπεριφορές.

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δικές σας είναι αυτές οι συμπεριφορές. Δεν σέβεστε κανέναν;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε άξιοι σεβασμού εσείς. Τολμάτε και μιλάτε! Δεν είστε άξιοι σεβασμού.

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Από εσάς δεν με ενδιαφέρει. Φωνάξτε! Δεν ντρέπεστε επιτέλους, να μη σέβεστε κανέναν; Ντροπή σας!

Μακάριος Λαζαρίδης: Εάν ντρεπόταν δεν θα ανέφερε το όνομα του δικτάτορα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο δημοσιογράφος της «Ελεύθερης Ώρας»…

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Θέλετε να ξαναπάτε στην επιτροπή Δεοντολογίας;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι, να με δείρετε κιόλας…

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δικτατορίσκοι!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δικτατορία θα επιβάλλετε εσείς, όποτε και εάν ποτέ στα χρονικά…