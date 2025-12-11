Η κατάθεση της μαρτυρίας από τον Γιώργο Ξυλούρη – κατά κόσμον «Φραπέ» – στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται αυτή την ώρα, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να του υποβάλει ερωτήσεις.

Σε ένα σημείο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στον Γιώργο Ξυλούρη τον ρώτησε χρησιμοποιώντας έκφραση από συνομιλία του που βρίσκεται στη δικογραφία με την υβριστική έκφραση (λέτε ότι θα γαμ…σετε) και προκάλεσε την αντίδραση από τον προεδρεύοντα κύριο Νικολακόπουλο.

Ο «Φραπές» στις περισσότερες περιπτώσεις απαντά «επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής», όμως σε ορισμένες περιπτώσεις μπαίνει στον διάλογο και δίνει ορισμένες απαντήσεις.

Κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, παραγωγού, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, “Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παράγωγους της χώρας”, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Το ίδιο έγινε και νωρίτερα, σε ερωτήσεις από τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, την βουλευτή Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ και άλλους.

Στο πρώτο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο βλέπουμε τον εξής διάλογο:

Γιώργος Ξυλούρης: Θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα, όμως επί 6 μήνες έχω δεχθεί εξευτελισμό και έχω πάρει μία ρετσινιά πάνω μου που δε θα φύγει ποτέ.

Μακάριος Λαζαρίδης: Έχετε γνωρίσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν μπορώ να απαντήσω, επικαλούμαι το Σύνταγμα, δε μπορώ να σας απαντήσω σε καμία ερώτηση! (ακούγονται γέλια)

Μακάριος Λαζαρίδης: Κανένα λαχείο, κανένα τζόκερ έχετε κερδίσει;

Γιώργος Ξυλούρης: Eπικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής

Ενδιαφέρον έχει και η αντίδραση του «Φραπέ», όταν ερωτάται έαν έχει κερδίσει λαχείο, τζόκερ κλπ.

Ο Ξυλούρης ερωτάται από αρκετούς βουλευτής της αντιπολίτευσης εάν γνώριζε τον πρωθυπουργό, ή υπουργούς, ή εάν στο παρελθόν είχε σχέσεις με κόμματα. Δέχεται ακόμα ερωτήσεις για περιουσιακά του στοιχεία (μεταξύ άλλων μία «Τζάγκουαρ», ενώ απαντά όταν θέλει με χαρακτηριστική, βαριά κρητική προφορά…

