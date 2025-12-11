Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μανιφέστο του Φραπέ και τα πρώτα highlights από την εμφάνιση στην Εξεταστική της Βουλής – Οι ερωτήσεις για Μητσοτάκη, Τυχεροπούλου, λαχεία, τζόκερ και η υβριστική έκφραση που ακούστηκε (βίντεο)
Σε εξέλιξη η διαδικασία των ερωτήσεων, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει το λόγο αυτή την ώρα, επιχειρώντας να πιέσει τον «Φραπέ» για απαντήσεις
Η κατάθεση της μαρτυρίας από τον Γιώργο Ξυλούρη – κατά κόσμον «Φραπέ» – στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται αυτή την ώρα, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να του υποβάλει ερωτήσεις.
Σε ένα σημείο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στον Γιώργο Ξυλούρη τον ρώτησε χρησιμοποιώντας έκφραση από συνομιλία του που βρίσκεται στη δικογραφία με την υβριστική έκφραση (λέτε ότι θα γαμ…σετε) και προκάλεσε την αντίδραση από τον προεδρεύοντα κύριο Νικολακόπουλο.
Ο «Φραπές» στις περισσότερες περιπτώσεις απαντά «επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής», όμως σε ορισμένες περιπτώσεις μπαίνει στον διάλογο και δίνει ορισμένες απαντήσεις.
Το ίδιο έγινε και νωρίτερα, σε ερωτήσεις από τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, την βουλευτή Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ και άλλους.
Στο πρώτο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο βλέπουμε τον εξής διάλογο:
Γιώργος Ξυλούρης: Θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα, όμως επί 6 μήνες έχω δεχθεί εξευτελισμό και έχω πάρει μία ρετσινιά πάνω μου που δε θα φύγει ποτέ.
Μακάριος Λαζαρίδης: Έχετε γνωρίσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη;
Γιώργος Ξυλούρης: Δεν μπορώ να απαντήσω, επικαλούμαι το Σύνταγμα, δε μπορώ να σας απαντήσω σε καμία ερώτηση! (ακούγονται γέλια)
Ενδιαφέρον έχει και η αντίδραση του «Φραπέ», όταν ερωτάται έαν έχει κερδίσει λαχείο, τζόκερ κλπ.
Ο Ξυλούρης ερωτάται από αρκετούς βουλευτής της αντιπολίτευσης εάν γνώριζε τον πρωθυπουργό, ή υπουργούς, ή εάν στο παρελθόν είχε σχέσεις με κόμματα. Δέχεται ακόμα ερωτήσεις για περιουσιακά του στοιχεία (μεταξύ άλλων μία «Τζάγκουαρ», ενώ απαντά όταν θέλει με χαρακτηριστική, βαριά κρητική προφορά…
