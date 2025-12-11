Το δικαίωμα στην σιωπή επικαλέστηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστότερος ως «Φραπές», εμφανιζόμενος στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σημείωνε νωρίτερα σήμερα το πρωί ως ένα πιθανό ενδεχόμενο η HuffPost.

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια εγώ και η οικογένεια μου. Πιο πολύ από τον χειρότερο εγκληματία. Θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα. Διαρκή εξευτελισμό και μια ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου. Δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω και σε δικογραφία που δεν έχω πρόσβαση. Σε δήθεν στοιχεία που δεν έχω πρόσβαση. Επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματα μου, γι’ αυτό θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση σας. Το άδικο δεν το θέλω ούτε ο θεός. Δεν είναι ασέβεια προς τα εσάς αλλά σεβασμός προς την οικογένεια μου» είπε ο Γιώργος Ξυλούρης παίρνοντας τον λόγο στην έναρξη της συνεδρίασης, δίνοντας στα μέλη της εξεταστικής σχετικό υπόμνημα.

Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, σημείωσε πως ο μάρτυρας έχει υποχρέωση να καταθέσει, ενώ και η αντιπολίτευση τόνισε πως ο Γιώργος Ξυλούρης δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου προκειμένου να μπορεί να αρνηθεί να εξεταστεί. «Επισήμως δεν είναι κατηγορούμενος, είναι υποχρέωσή του να καταθέσει», επεσήμανε χαρακτηριστικά η Μιλένα Αποστολάκη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ενώ να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία ζήτησε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ένταση με την έναρξη της συνεδρίασης

Με ένταση άρχισε η συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής λίγο πριν κληθεί για την κατάθεση του ο «γαλάζιος» μεγαλοπαράγοντας της Κρήτης Γιώργος Ξυλούρης. Η Μιλένα Αποστολάκη, εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή, ζήτησε την παραίτηση του επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Την ώρα που οι αγρότες είναι εξαπατημένοι και εξαθλιωμένοι, ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετείχε στη σύσκεψη κατευνασμού της ΝΔ στην Πειραιώς. Εμφανίζεται ελάχιστα στον Οργανισμό, σύμφωνα με μαρτυρίες των εργαζομένων. Αντί να είναι στο γραφείο του νυχθημερόν, συμμετέχει στην σύσκεψη της κυβέρνησης» σημείωσε χαρακτηριστικά η Μιλένα Αποστολάκη. Ο Βασίλης Κόκκαλης, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε πως «την ευθύνη την έχει ένας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός πρέπει να παραιτηθεί». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε τον λόγο και κατήγγειλε για τον μάρτυρα πως «έχει φάει με χρυσά κουτάλια, ήταν μέλος της ΝΔ. Είναι υπόδικος κακοποιός. Κάνατε συνεννοήσεις με τον Φραπέ για το πότε θα έρθει;», απευθυνόμενη στο προεδρείο της εξεταστικής.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας «σήκωσε» μέσα στην συνεδρίαση με ένα… κηδειόχαρτο που κρατούν στα μπλόκα οι αγρότες στις Σέρρες. «Αυτό είναι που κυριαρχεί στις Σέρρες, η κηδεία στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε γεμίσει κηδειόχαρτα στο νομό Σερρών», σχολίασε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.