Η επεισοδιακή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις σκληρές κόντρες που είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με το προεδρείο της Επιτροπής αλλά και «γαλάζιους» βουλευτές είχε και «τρίτο ημίχρονο». Μετά από πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αποφασίστηκε ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία να τεθεί το θέμα της συμπεριφοράς της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Πρόεδρο της Βουλής, με το ερώτημα της παραπομπής της στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κάλεσε, μάλιστα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάρουν θέση σε όσα είχαν διαδραματιστεί νωρίτερα εντός της εξεταστικής.

Ο «γαλάζιος» εισηγητής έκανε λόγο για «αντιδημοκρατικές» και «αντιπατριωτικές» συμπεριφορές. «Είναι απαράδεκτο, ελάχιστες ημέρες πριν τη συμπλήρωση 30 ετών από την εθνική τραγωδία των Ιμίων, να αναφέρεται με αυτόν τον απαξιωτικό και προσβλητικό τρόπο στον αδερφό του ήρωα των Ιμίων» υποστήριξε ο εισηγητής της ΝΔ, καταγγέλλοντας μάλιστα πως εκτός μικροφώνου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε προς τον Ανδρέα Νικολακόπουλο «είσαι άντρας εσύ, ρε;», κατηγορώντας την και για σεξισμό.

Ο βουλευτής της ΝΔ Νίκος Βλαχάκος τόνισε πως «με προσβάλλει προσωπικά. Ούτε η ίδια ούτε κάποιοι άλλοι που σκίζουν τα ιμάτια τους αυτά τα τριάντα χρόνια από το χαμό των ηρώων, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι ξέρω εγώ», αναφερόμενος σε όσα είπε νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο «γαλάζιος» βουλευτής σημείωσε μάλιστα πως το σχόλιο του νωρίτερα, εκτός μικροφώνου, προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν «καθαρά πολιτικό».

Η Μιλένα Αποστολάκη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ μίλησε για μια «εντελώς άκαιρη» και «χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο» πρόταση της ΝΔ, επισημαίνοντας, παράλληλα, πως το ΠΑΣΟΚ «προφανέστατα και καταδικάζει εκφράσεις που δεν αρμόζουν στην αίθουσα αλλά ούτε σε οποιοδήποτε πολιτισμένο διάλογο. Έτερον εκάτερον».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος τόνισε πως «καταδικάζουμε προφανώς εκφράσεις που προσβάλλουν τη διαδικασία και την υπόληψη συναδέλφων», ανέφερε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας, πάντως πως είναι εμφανής η προσπάθεια να στηθεί καβγάς μεταξύ της ΝΔ και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Τα μέτρα πρέπει να είναι πολιτικά όχι διοικητικά μέτρα. Δεν συμφωνούμε», υποστήριξε η Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ. «Να μην μείνουμε σε διοικητικές πράξεις», σχολίασε ο Κώστας Μπούμπας της Ελληνικής Λύσης. Ο ανεξάρτητος Αλέξανδρος Αυλωνίτης, παό την πλευρά του, υπερασπίστηκε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για παλαιότερες επιθέσεις που έχει δεχθεί από τη ΝΔ.

Από το στρατόπεδο της Πλεύσης Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας υποστήριξε πως «ο Μακάριος Λαζαρίδης έχει μητρώο από ατέλειωτες αντιδημοκρατικές, φασίζουσες συμπεριφορές και τώρα δίνει μαθήματα». Σε σχέση με την αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον βουλευτή της ΝΔ Νίκο Βλαχάκο ανέφερε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε καμία περίπτωση δεν απαξίωσε αλλά αντίθετα «γνωρίζει για τον ιατροδικαστή Καρακούκη και έχει στοιχεία. Σε αυτό αναφέρθηκε. Τιμούμε τη μνήμη του αδερφού του».