Στα άκρα οδηγήθηκε, για ακόμα μια φορά, η συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την άκρως επεισοδιακή εξέταση του Γιώργου Καρασμάνη, νυν βουλευτή της ΝΔ και πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν τέτοια η ένταση και το κομφούζιο που επικράτησε που οδήγησε στην διακοπή της συνεδρίασης για λίγη ώρα προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, ενώ ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, προειδοποίησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για αποκλεισμό παραπέμποντας στο άρθρο 81 του κανονισμού της Βουλής.

«Μπαρούτι» μύριζε από την αρχή της εξέτασης της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Γιώργο Καρασμάνη. Και αυτό καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά την διάρκεια της εξέτασης του μάρτυρα, επιτέθηκε στον ίδιο, όταν ο τελευταίος έκανε λόγο για απόπειρα δημιουργίας σόου, έβαλε στο στόχαστρο της, για ακόμη μια φορά, το προεδρείο της Επιτροπής αλλά και επιτέθηκε με οξύτητα στους παριστάμενους «γαλάζιους» βουλευτές της εξεταστικής επιτροπής. Η τεταμένη ατμόσφαιρα «εξερράγη» όταν η Ζωή Κωνστταντοπούλου επιτέθηκε, απαντώντας σε ένα σχόλιο που δεν «πέρασε» από τα μικρόφωνα, στον «γαλάζιο» βουλευτή Νίκο Βλαχάκο, αδερφό του ήρωα των Ιμίων.

Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, 27/1/2026 – Πηγή: EUROKINISSI

Η εξέταση του Γιώργου Καρασμάνη από την Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν αρκούντως επεισοδιακή από την πρώτη στιγμή. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος μεταξύ των δυο:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζετε την κυρία Πόπη Σεμερτζίδου;

Γιώργος Καρασμάνης: Ποτέ. Δεν με πλησιάζουμε εμένα τέτοιοι άνθρωποι. Ρωτήστε την κοινωνία για το ποιος είμαι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Μητσοτάκης την είχε από κοντά, χέρι χέρι, ήταν υπεύθυνη διαχείρισης αγροτικών πόρων. Πώς το αξιολογείτε;

Γιώργος Καρασμάνης: Ο πρωθυπουργός δεν διορίζει σε τέτοιες χαμηλές θέσεις, αρμόδιος είναι ο υπεύθυνος του αγροτικού τομέα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ποιος είναι αυτός ο υπεύθυνος;

Γιώργος Καρασμάνης: Δεν τον ξέρω. Δεν έχω επαφή με το κόμμα, με την κοινωνία έχω επαφή.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τον είδατε τον “Φραπέ”;

Γιώργος Καρασμάνης: Δεν έχω καμία επικοινωνία, καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πως αισθάνεστε με τον Μαγειρεία που υποστήριξε πως δεν έχει διαγραφεί από την ΝΔ;

Γιώργος Καρασμάνης: Θέλετε να σας εκφράσω τα συναισθήματα μου; Γι’ αυτό ήρθα εδώ;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κύριε, εσείς κρατάτε τον Μητσοτάκη στην εξουσία.

Γιώργος Καρασμάνης: Ο λαός! Θέλετε να κάνετε σόου μαζί μου. Για ποιο λόγο;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα κύριε. Σε ποιον είπατε για σόου; Είστε 30 χρόνια βουλευτής και κάνετε τον ανήξερο;

Μακάριος Λαζαρίδης: Ντροπή της.

Γιώργος Καρασμάνης: Μου ζητάτε να καταθέσω τα συναισθήματα μου…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καταθέσατε τις προσβολές σας. Στα ανθρωπάκια και στους σιωπηλούς στηρίχθηκαν τα χειρότερα καθεστώτα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Είναι εκτός τόπου και χρόνου η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, 27/1/2026 – Πηγή: EUROKINISSI

Η συνεδρίαση εκείνη την στιγμή χτύπησε «κόκκινο» καθώς η Ζωή Κωνστντοπούλου έβαλε στο στόχαστρο τον βουλευτή της ΝΔ Νίκο Βλαχάκο, αδερφό του ήρωα των Ιμίων, με αφορμή ένα σχόλιο του «γαλάζιου» βουλευτή, που δεν ακούστηκε από τα μικρόφωνα, για τα εκλογικά ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας. Σε εκείνο το σημείο ο διάλογος είναι ενδεικτικός της «εκρηκτικής» συνεδρίασης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ακούω τον κύριο Ακτύπη, εδώ από πίσω να λέει με τους τραμπουκισμούς του: «έχουμε 33%, έχουμε 33%…». Με αυτή την αλαζονεία θα συνεχίσετε;

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Μην μιλάτε εσείς για αλαζονεία.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα δούμε ποιος θα βρει την ψήφο του κύριε Βλαχάκο. Εσείς ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια, δεν είναι προσωπικό σας θέμα, είναι θέμα της χώρας.

Φίλιππος Φόρτωμας: Ντροπή αυτά που λέγονται. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και τους νεκρούς;

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε η «έκρηξη» στην συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής πρωταγωνιστές τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανέλαβε τον χαρακτηρισμό «προεδρίσκος», επιτέθηκε στον πρόεδρο της εξεταστικής καθώς εκείνος διέκοψε την εξέτασή της όταν ξεπέρασε το χρόνο της, κάνοντας λόγο για «συμπλεγματικά υποκείμενα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχιζε να επιμένει να έχει τον λόγο, διέκοπτε τον επόμενο βουλευτή που του είχε δοθεί ο λόγος και τότε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος διέκοψε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά, προειδοποιώντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου για επιβολή κυρώσεων σε βάρος της για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, 27/1/2026 – Πηγή: EUROKINISSI

Ο «εκρηκτικός» διάλογος που οδήγησε στην ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης:

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Μην κάνετε σχόλια σεξιστικά, το κάνατε στην κυρία Συρεγγέλα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα “κλείνω τα μικρόφωνα, γιατί τώρα μιλάω εγώ”, αυτά του τύπου αντριλίκια και νταηλίκια στον κύριο Μητσοτάκη.

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν είστε μόνη σας. Πρέπει να μπει μια τάξη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα βάλετε εσείς στην τάξη, τα συμπλεγματικά υποκείμενα. Στην κάλπη θα φανούν όλα.

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες, με σταυρό ήρθα εδώ. Άλλος όρισε με λίστες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι 50 μπόνους βουλευτές της ΝΔ είναι οι μόνοι που δεν είναι με σταυρό. Πρόκειται για σκανδαλώδη ακραία σεξιστική επίθεση, από έναν πρόεδρο που λέει πως «εγώ είμαι άνδρας και κλείνω τα μικρόφωνα».