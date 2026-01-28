Η Κατερίνα Μπατζελή, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο ’09-’10, κατά την κατάθεση της στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «στόχευσε» στο κέντρο του «γαλάζιου» αφηγήματος όπως ξεδιπλώνεται καθημερινά από την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής.

«Σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση» απάντησε κοφτά και χωρίς περιστροφές, απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο όταν ο τελευταίος την ρώτησε πως σε μία ευνομούμενη πολιτεία, όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απάτης με ευρωπαϊκά κονδύλια, παραιτείται η πολιτική ηγεσία ή επιτίθεται στη δικαιοσύνη.

Advertisement

Advertisement

Κατά την κατάθεση της η Κατερίνα Μπατζελή τόνισε, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, πως «εάν ένας υπουργός ασχολείται σοβαρά με το υπουργείο του, δεν μπορεί να μην γνωρίζει. Ή δεν γνωρίζει ή δεν κατανοεί ή αδιαφορεί. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο: την κατάχρηση εξουσίας, πόρων, της περιουσίας των αγροτών».

παΟ εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης ρώτησε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αν επί των δικών της ημερών στον υπουργικό θώκο παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη παραβατικοί αγρότες. «Και τους στείλαμε στο Δικαστήριο και έγιναν διορθώσεις λογαριασμών» απάντησε η Κατερίνα Μπατζελή και πρόσθεσε πως «συνάντησα και ελαιόδεντρα που από κάποιο νησί έφταναν στη Θεσσαλία. Πολλοί εστάλησαν στα δικαστήρια. Έχω στείλει μεγάλο παραγωγό, ο οποίος σε βραχώδεις περιοχές στην Υλίκη καλλιεργούσε αρδευόμενο βαμβάκι. Πήγε “σούμπιτος”. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις».