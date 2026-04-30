Μέσω του κινητού της τηλεφώνου και από το βήμα της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου έπαιξε ένα ηχητικό απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον στολίσκο Global Sumud Flotilla που έπλεε προς την Γάζα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για πράξη πολέμου από την πλευρά της ισραηλινής κυβέρνησης και διερωτήθηκε «αν εμείς έχουμε ανεξάρτητη κυβέρνηση ή πιόνια του ισραηλινού κράτους».

«Ακούστε αυτό! Πρέπει να ακουστεί το μήνυμα που δέχθηκαν τα ιστιοφόρα πλοία του στολίσκου αλληλεγγύης που πλέουν σε ειρηνική πορεία προς τη Γάζα για να σπάσουν τον αποκλεισμό που έχει επιβάλλει το κράτος του Ισραήλ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καλώντας, παράλληλα, την κυβέρνηση να προχωρήσει σε επίσημο διάβημα.

Είχαν προηγηθεί οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης καταγγέλλοντας επιθετικές κινήσεις ισραηλινών δυνάμεων εναντίον του Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κρήτης. Για θέμα «βαθύτατα πολιτικό και νομικό εκτός από ανθρωπιστικό, γιατί εκτός των άλλων, αφορά την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου», μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, λέγοντας μετά από ώρες αφωνίας, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση. «Είστε υπόλογοι και συνένοχοι αν δεν πάρετε θέση. Υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου» τόνισε ο Γιώργος Ψυχογιός από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. «Έχουμε ελληνική κυβέρνηση ή απλά είστε υπάλληλοι του Ισραήλ και του Νετανιάχου;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

Άγρια σύγκρουση Ζωής-Καιρίδη

Για ακόμη μια φορά, πάντως, πρωταγωνιστές μιας σκληρής σύγκρουσης έγιναν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Δημήτρης Καιρίδης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ έκανε λόγο για «στοιχείο θεατρικότητας» στις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας πως όσα συνέβησαν έγιναν σε διεθνή ύδατα, στα οποία η κυβέρνηση δεν έχει δικαιοδοσία. «Πώς γίνατε καθηγητής πανεπιστημίου και μιλάτε για διεθνή χωρικά ύδατα;» ρώτησε τον Δημήτρη Καιρίδη με ειρωνικό ύφος η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Πηγαίντε πίσω στα θρανία να μάθετε τη διαφορά μεταξύ διεθνών και χωρικών υδάτων και μετά ελάτε να μας κάνετε εδώ μαθήματα», ανταπάντησε στο ίδιο ειρωνικό ύφος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Μάλιστα ο Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε πως λόγω της πίεσης που δέχεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από την Μαρία Καρυστιανού προκύπτει αυτό το «κακοπαιγμένο» και «άσχημο» θέατρο. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Τουρκία βρίσκεται πίσω από την οργάνωση των αποστολών αλληλεγγύης, σπεύδοντας να επισημάνει πως δεν τα υιοθετεί, φέρνοντας τη νέα αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.