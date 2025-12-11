Ο «κακός χαμός» επικράτησε στην εξεταστική επιτροπή με την ένταση να χτυπάει «κόκκινο» μόλις ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστότερου ως «Φραπέ». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε την σύλληψη του μάρτυρα με την διαδικασία του αυτοφώρου για ψευδομαρτυρία υποστηρίζοντας ότι κατά την κατάθεση του απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες και ψευδώς επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μάλιστα, κατήγγειλε πως ο Γιώργος Ξυλούρης την απείλησε, ενώ στην ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μπροστά στους δημοσιογράφους, τον πλησίασε και του ζήτησε τον λόγο.

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως «ο κ. Ξυλούρης ούρλιαζε και έλεγε πως “θα τη σκοτώσω και θα της στρίψω το λαρύγγι”. Διατύπωσε απειλές δολοφονίας εις βάρος μου. Μου αναφέρθηκαν από αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες. Όταν διακόψατε τη συνεδρίαση, του τα είπα του ίδιου, παρουσία δημοσιογράφων κι εκείνος προχωρούσε υπό την προστασία των αστυνομικών της Βουλής. Με τις πλάτες σας απειλεί πολιτικό αρχηγό ότι θα την σκοτώσει και θα της στρίψει το λαρύγγι» και στρεφόμενη στον πρόεδρο της Εξεταστικής πρόσθεσε πως «κ. Νικολακόπουλε, σας καταγγέλλω. Καλώ τους εισαγγελείς της χώρας να παρέμβουν».

Ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος τόνισε πως «είναι ποινικό αδίκημα, όχι μόνο καταδικαστέο, εάν ειπώθηκε».