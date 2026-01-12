Κατάθεση του Αντώνη Μωυσίδη, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής - Πηγή: EUROKINISSI

Με… ένταση. Όπως έκλεισε, για την χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα, έτσι ακριβώς άνοιξε η αυλαία των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για το 2026 διασταύρωσαν τα ξίφη τους η κυβερνητική πλειοψηφία και η αντιπολίτευση με βασικό επίδικο την κλήτευση και νέων μαρτύρων που η πλευρά της αντιπολίτευσης τους θεωρεί κρίσιμους για την εξέταση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη πρότεινε να τεθεί σε ψηφοφορία το αίτημα για άμεση κλήτευση νέων μαρτύρων, όπως των δύο πρώην Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ανεξάρτητου, πρώην μέλους της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας, βουλευτή Μάριου Σαλμά. Με το αίτημα της Μιλένας Αποστολάκη συμφώνησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Η συγκάλυψη αποδεικνύεται σταθερή κυβερνητική επιλογή. Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια» τόνισε χαρακτηριστικά η Μιλένα Αποστολάκη. Παράλληλα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, με φόντο τα όσα ανέφερε σε συνέντευξη του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για την τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων των εξεταστικών, επεσήμανε πως η αξιωματική αντιπολίτευση θα σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής που περιορίζει τη δημοσιότητα των εξεταστικών επιτροπών.

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, τόνισε, από την πλευρά απαντώντας στα «πυρά» της αντιπολίτευσης, πώς η κυβερνητική πλειοψηφία «δεν έχει αποκλείσει κανέναν κρίσιμο μάρτυρα κι αυτό, έδειξε πως δεν έχει να κρύψει απολύτως τίποτα», λέγοντας, παράλληλα πως «αυτό το παραμυθάκι περί συγκάλυψης και αποκλεισμών να το αφήσουμε».

Βάζοντας το ΠΑΣΟΚ στο στόχαστρο του ο εισηγητής της ΝΔ σημείωσε πως «η εξεταστική επιτροπή θα κλείσει τις εργασίες της σύμφωνα με την παράταση που έχει δοθεί. Εξάλλου η Μιλένα Αποστολάκη στο tik tok της ανέφερε πως έχουν βγει τα συμπεράσματα» με την Μιλένα Αποστολάκη να ανταπαντά λέγοντας πως «μόλις αποδείξατε πως η συγκάλυψη είναι στρατηγική σας απόφαση. Όλα έχουν αποφασιστεί».

Αυτή την ώρα καταθέτει στην Επιτροπή, ο Αντώνης Μωϋσίδης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για 14 μήνες επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.